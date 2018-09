Un curso que ofrece una buena salida laboral

Sigue abierta la inscripción al curso de Desvasado y Herrado, (Nivel I) que será dictado por el médico veterinario Federico Oyuela, director de la Escuela Argentina de Herradores y especialista en pie equino.

Ya hay varios anotados para participar de esta capacitación que tiene una importante salida laboral y que se desarrollará desde el 27 al 29 de setiembre en Trenque Lauquen.

El curso es auspiciado por la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo, la Escuela Argentina de Herradores, el Ministerio de Agroindustria y el Municipio, se desarrollará en la Escuela de Equitación de Barrio Alegre y fue declarado de Interés Municipal.

Como ya se había señalado el curso está destinado a quienes están interesados en aprender el oficio, a aquellos que ya lo están haciendo y buscan un marco teórico que les permita mejorar su desempeño y para propietarios que quieren saber si lo que están haciendo con sus caballos es lo correcto.

n Alcances

Respecto de los alcances de la capacitación Oyuela explicó que “el pie del caballo no solamente cumple con sus funciones biológicas, como podría ser el nuestro, sino que además cumple con funciones físicas como podría ser la base de una copa que tiene que estar en un lugar determinado y como crece, porque como cualquier uña crece, la base cambia de posición y al pasar esto las fuerzas que se transmiten dejan de ser eficientes”.

Por lo tanto, “nuestro trabajo desde el desvasado es volver a acomodar la base en el lugar que debe estar y en la forma nivelada que debe estar para que las fuerzas se transmitan correctamente”.

Dijo al respecto que “en la etapa de crecimiento del animal la forma en que se distribuyen las fuerzas determina la conformación futura del animal, todo lo que se pueda hacer desde el mes de vida hasta los primeros seis meses o al año va determinar la conformación correcta del adulto, si esto no se hace el animal va a vivir con una deformación que podría haber sido evitada si se trataba de potrillo, por eso el interés del desvasado periódicamente es mantener la conformación correcta”.

En cuanto al herraje remarcó que “debe estar bien hecho porque de lo contrario perjudica al animal”, al tiempo que explicó que “se herra solamente cuando las condiciones ambientales lo requieren y con esto me refiero no solo a la superficie del terreno sino también a la actividad del caballo. Antes cuando los caballos eran salvajes nadie los desvasaba o herraba, desde el momento que se los domesticó para hacer alguna actividad las exigencias mecánicas sobre los pies pasaron a ser mayores de lo que naturalmente serían, entonces el herrado es una adaptación a la actividad que obligamos a que el caballo haga, por eso la importancia del mismo”.

Inscripción: Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo: 011-4326-2963/8186 y a los teléfonos: 2392-551030/ 2392-2541401.