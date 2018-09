Un crédito para la compra de maquinaria vial y una oposición a la eliminación del Fondo Sojero, temas de la 10ma. Sesión Ordinaria

La solicitud del Departamento Ejecutivo (DE) consiste en contraer con el Banco de la Provincia de Buenos Aires un empréstito por la suma de 30 millones de pesos, para financiar la adquisición de 37 vehículos que serán destinados al área de Servicios Públicos, de los cuáles 6 serán para 30 de Agosto y uno para Berutti; con un plazo de 48 meses y a una tasa de interés del 22 por ciento anual.

El Proyecto de Ordenanza enviado por el DE detalla un listado de vehículos, tanto nuevos como usados, con sus respectivos valores: camiones; tractores; desmalezadoras; una demarcadora vial termoplástica; una chipeadora; un hidroelevador; una terminadora de asfalto; una hormigonera; un desobstructor cloacal; una motoniveladora; son algunas de las unidades que el municipio proyecta adquirir.

Por otro lado, será parte del tratamiento legislativo un Proyecto tendiente a modificar el Artículo 17 de la Ordenanza 4596/16, referido al destino del excedente del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), el cuál se busca distribuir de la siguiente manera: un 30% se destinará al Taller Protegido Peñi Hue; un 35% se utilizará para Créditos Estudiantiles (dispuestos por la Ordenanza Nº 4166/14); para el Boleto Estudiantil (Ordenanza Nº 4800/18) y para la Residencia Estudiantil (Ordenanza Nº 4083/15); y el 35% restante de lo recaudado tendrá como destino otras entidades de bien público de nuestro distrito.

La agenda legislativa incluye seis Proyectos de Ordenanza que ingresarán a las Comisiones de trabajo que correspondan. Cuatro de ellos son de autoría del Departamento Ejecutivo y consisten en aceptar una donación efectuada por la Sra. Silvia de la Plaza, de dos obras pictóricas, con destino al Museo de la Comandancia y el Museo Cívico Almafuerte; la rúbrica de un Convenio Marco de Cooperación con el Hospital de Pediatría “Prof. Juan Garrahan”, a fin de disminuir la morbilidad y mortalidad materno infantil; y la creación en nuestro distrito del programa de promoción de empleo “MiPyme” y del Programa Banco de Tareas Municipales.

Las dos iniciativas restantes fueron presentadas por la bancada Cambiemos+ y tienen por objetivo declarar la necesidad de sancionar la Carta Orgánica para el Partido de Trenque Lauquen, conforme lo dispuesto en al Artículo 123º de la Constitución Nacional; y modificar los artículos 7º y 8º de la Ordenanza Nº 4596/16, que reglamenta el Sistema de Estacionamiento Medido.

La 10ma. Sesión incluirá el tratamiento de dos Proyectos de Decreto presentados por la presidencia del HCD, a fin de declarar como “Ciudadanos Ilustres” del distrito a los Sres. Néstor Eduardo “Cacho” y Nelson Abel Tacunau y de Interés Legislativo, Educativo y Cultural, la “12° Feria Bienal del Libro”, organizada por la Biblioteca Pública Rivadavia; sumándose una propuesta del bloque del oficialismo para declarar de Interés Legislativo la Jornada de Oncología Integrativa, organizada por la Fundación GENAP de Trenque Lauquen, a realizarse los días 20 y 21 de septiembre.

También fueron presentados tres Proyectos de Resolución para su tratamiento: uno del oficialismo para solicitar al Ministerio de Transporte que arbitre los medios para reestablecer el servicio de tren de pasajeros, ramal Once – Toay; un segundo de Cambiemos+ tendiente a repudiar los hechos vandálicos producidos por personas desconocidas en el edificio del Comité Radical del distrito de Chivilcoy, ocurridos el 3 de Septiembre; y un tercer Proyecto del bloque Unidad Ciudadana para expresar una “profunda preocupación por el recorte presupuestario, la sub ejecución y demora de las partidas asignadas para las Universidades Públicas Nacionales”.

La Sesión culminará con el tratamiento de seis Proyectos de Comunicación. Dos son de autoría del Frente Renovador, donde se solicita al Departamento Ejecutivo (DE), a Vialidad Nacional y al Corredor B5, tengan a bien realizar gestiones para dar respuesta a las Comunicaciones N° 1907/12, 2180/16, 2243/16 y 2346/17, mediante las que se solicitaran obras de infraestructura sobre la Ruta Nacional 5 en el tramo comprendido entre el Km. 442 y la Rotonda de RN 5 y RN 33; y una segunda solicitud dirigida al DE para que de respuesta a los vecinos del Barrio Quintas del Sur, respecto de la señalización de las calles, como así también realizar gestiones para dotar al barrio de las obras de agua, cloacas, alumbrado público y gas.

Otras tres iniciativas pertenecen a la bancada de Unidad Ciudadana, por las cuáles solicitan al DE informe el motivo de retraso en la entrega de 11 viviendas de Círculo Cerrado, según Ordenanzas N° 4571/16, para ex beneficiarios del ProCreAr; y que disponga a la brevedad una reconsideración de los incrementos salariales a los empleados municipales considerando la pauta inflacionaria en un 42 % anual: Se suma en último término un pedido dirigido al Secretario de Salud Municipal y a la Directora del Hospital Municipal “Dr. Pedro T. Orellana”, para que informen cuáles son las vacunas faltantes del actual calendario de vacunación en nuestro distrito.

El último Proyecto de Comunicación pertenece a Cambiemos+ y en el cuál se solicita a Fiscalía General del Departamento Judicial de Trenque Lauquen que informe la evolución del delito de abigeato en los últimos cinco años.