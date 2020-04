Un caso sospechoso dio negativo, del otro se espera el resultado de la muestra y hay 75 personas en cuarentena

Como el área de Salud explicó hace ya unos días es probable que a partir de ahora con la llegada de bajas temperaturas y la incidencia de la influenza empiecen a registrarse casos sospechosos, pero no es motivo de alarma porque está previsto que eso suceda.

Se reitera además que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), provincias de Chaco, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Neuquen y la ciudad de Ushuaia (Tierra del Fuego) debe avisar en forma inmediata al teléfono (2392) 41-5000 y permanecer en confinamiento durante 14 días. Esto no incluye a quienes están exceptuados y pueden circular de acuerdo al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional (por ejemplo, transportistas), respetando los requisitos en los controles ubicados en los accesos.

Las zonas mencionadas son consideradas de transmisión comunitaria o en conglomerados por Salud de Nación y por esa razón ahora demandan un control más riguroso.

Desde el Departamento Ejecutivo municipal se insta a la comunidad a no aflojar cuidados y prevenciones, y a respetar las normas y disposiciones de los gobiernos nacional, provincial y municipal para el aislamiento social preventivo y obligatorio, extendido hasta el domingo 26 de abril próximo inclusive.

– Casos confirmados: 2, con alta médica y virológica.

– Casos sospechosos: 1.

– Casos descartados: 5.

.- Total de personas en cuarentena en el distrito:75.

– Personas en cuarentena en Trenque Lauquen: 67.

– Personas en cuarentena en Treinta de Agosto: 8.

– Personas en cuarentena en Berutti: 0.

• Línea Telefónica las 24 hs.

– (02392) 41-5000.

• En el país

Fueron confirmados 102 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 2.941 positivos en el país. Incidencia 6,51 casos por cada 100 mil habitantes.

Del total de esos casos confirmados:

– 858 (29,2%) son importados.

– 1.235 (42%) son contactos estrechos de casos confirmados.

– 538 (18,3%) son casos de circulación comunitaria.

– 310 (10,5%) se encuentra en investigación epidemiológica.

– 51% corresponden a hombres.

– 49% corresponden a mujeres.

– Edad media:44 años.

Se detecta transmisión comunitaria en Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), provincia de Chaco, Río Negro (Bariloche, Choele Choel, Catriel, Cipolleti), Rosario (Santa Fe) y en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Y transmisión local en conglomerados en Rafaela (Santa Fe), Córdoba (capital, Río Cuarto y Alta Gracia) y Neuquén (Loncopue).

Sólo las provincias de Catamarca y Formosa no han registrado ningún caso de Covid-19.

Se registraron otras cuatro (4) muertes en las últimas 24 hs.

– Cantidad de personas fallecidas es 136.

– Tasa de letalidad: 4,5% % en relación a los fallecidos sobre los confirmados.

– Edad media: 72 años

– 71 % corresponde a hombres

– 29 % a mujeres.

– Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

– Buenos Aires 48 | 873

– Ciudad de Buenos Aires 15 | 706

– Catamarca 0 | 0

– Chaco 5 | 253

– Chubut 1 | 2

– Córdoba 11 | 260

– Corrientes 0 | 31

– Entre Ríos 0 | 22

– Formosa 0 | 0

– Jujuy 0 | 5

– La Pampa 0 | 5

– La Rioja 4 | 39

– Mendoza 3 | 72

– Misiones 0 | 5

– Neuquén 3 | 99

– Río Negro 8 | 127

– Salta 0 | 3

– San Juan 0 | 2

– San Luis 0 | 11

– Santa Cruz 0 | 40

– Santa Fe 1 | 222

– Santiago del Estero 0 | 12

– Tierra del Fuego 3 | 122**

– Tucumán 0 | 30

* Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

** Se incluyen 11 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

Aclaración: la notificación de los casos por jurisdicción se realiza teniendo en cuenta la residencia según el Registro Nacional de las Personas y en caso de no estar notificado la provincia de residencia, se asigna la provincia de carga. Pudiendo variar en función de la investigación de la jurisdicción. Las autoridades continúan con las medidas intensivas para reducir la circulaciòn del virus en el país y disminuir su transmisión. En este sentido es clave la estrategia de mitigación de la mortalidad destinada a personas mayores de 60 años y personas que integren los grupos de riesgo.

– 126 personas permanecen en Terapia Intensiva.

– 737 personas fueron dadas de alta. (577 alta definitiva y 160 alta transitoria).

– 26.658 casos descartados (98% por exámenes de laboratorio y 2%.por no reunir criterios epidemiológicos)

– 34.568 test se llevan realizados ( 762 test por millón de habitantes).

– Indice de positividad: 10,04 %.