Un buen momento del campo generó un repunte en el nivel de ventas de los 0Km

Luego de un primer trimestre con baja actividad, el nivel de ventas de 0Km experimentó un importante repunte gracias al buen momento por el que está atravesando el sector agropecuario. Así lo aseguraron desde distintas agencias de automóviles que funcionan en Trenque Lauquen, desde donde coincidieron en señalar que el segmento de las pick ups y los vehículos de alta gama fueron los puntales de la recuperación en el mercado.

Según informaron desde la sucursal local de Bhassa, la concesionaria oficial de Toyota, “se venía con una proyección de ventas muy buena, pero en los primeros meses del año el nivel cayó y ahora se está dando nuevamente un repunte”. Y en el mismo sentido destacaron que “el parate se dio en los primeros tres meses del año, pero después se vio una reactivación, sobre todo en la venta de 0Km”.

Y en cuanto a la venta de usados, desde la firma señalaron que “hubo una caída en este tipo de vehículos, por lo cual se llevaron a cabo políticas de venta más agresivas, por ejemplo con bonificaciones o financiación a tasas de interés muy bajas”. “Se buscaron alternativas para adaptarse a esta situación del mercado”, remarcaron.

n Reactivación

Por otra parte, desde la empresa indicaron que gran parte del repunte en la actividad se debe a la buena situación del sector agrícola. “El campo ayudó mucho al repunte en las ventas, aunque no al ritmo que se venía registrando en diciembre por ejemplo”, se comentó, asegurándose que al menos para la firma “lo que mueve la aguja y hace la diferencia es el campo, sobre todo en el interior, siendo en este caso particular un punto destacado la venta del modelo Hillux, el vehículo más comercializado de la marca”.

Y en cuanto a la venta de automóviles, desde la empresa señalaron que “es un mercado con particularidades diferentes a las de las 4×4 porque depende mucho del nivel de salarios, y en la caída de las ventas tuvo bastante que ver la situación económica actual, en la cual el trabajador piensa dos veces antes de comprar un auto”.

Sin embargo se reconoció que, más allá de que el nivel de ventas no es el mismo que el registrado en años anteriores, “el Etios se posicionó muy bien por las prestaciones que tiene y por el valor, que va desde los $241.000 a los $311.000, mientras que el Corolla es un vehículo que está desde hace tiempo en el mercado con buena respuesta de la gente”.

En tanto que sobre el segmento de las pick ups, desde la firma aseguraron que “es un mercado distinto por el valor de los vehículos”. Y en este sentido señalaron que el valor de la versión 4×2 de la Hillux va desde los $422.000, a la vez que la versión 4×4 ronda los $800.000, y agregaron que “el mercado se está acomodando y gran parte es gracias al buen momento del sector agropecuario”.

n Diferencias

Por otra parte, desde Lens, agencia oficial de Peugeot, marcaron que “la proyección de ventas para este año es similar al de 2015, con alrededor de 650.000 vehículos vendidos en todo el país”. Pero sin embargo indicaron que la diferencia reside en que “el año pasado faltaban autos, mientras que en este sobran, por lo cual la similitud es relativa, ya que “si el año pasado hubiese habido un 30 por ciento más de stock eso se hubiese vendido”.

Y en referencia al plano local, desde la firma indicaron que “la actividad no escapa a la media del país y hubo una baja en los primeros meses del año y una caída significativa en las transferencias”.

Mientras que en lo que tiene que ver con los 0Km, desde la agencia explicaron que “el segmento más complicado es el de los autos de ‘entrada de gama’, porque son los más accesibles y generalmente son el primer 0Km de mucha gente”. Y agregaron que “los de gama media mantienen su volumen de venta, mientras que los de gama alta han tenido un repunte y en esto tiene mucho que ver la situación del campo”.

n Suba

En tanto, desde Taller Uruguay, representante local de las marcas Mitsubishi y Chery, destacaron que “durante enero, febrero y marzo las ventas estuvieron bastante bajas, con un promedio de 2 a 3 unidades por mes. Pero en estos últimos meses las ventas subieron notablemente”. Y agregaron que “en el último mes se han vendido 22 unidades. Y eso se debe a que las marcas que se trabajan en este comercio son muy requeridas porque tienen un buen precio y son de excelente calidad”.

Además, en este sentido explicaron que “en el segmento de las 4×4, por ejemplo, el valor de una pick up de la marca es de $585.000, algo que es muy barato en comparación con otras marcas. Y en el segmento de las camionetas la Chery Tigo también tiene muy buena venta por el precio ($375.000) y las prestaciones”.

Y en este caso también se aseguró que hubo movimiento “gracias al campo”. “Si el campo funciona nosotros también, y eso es lo que está pasando actualmente, sobre todo en las ciudades del interior como la nuestra”, se destacó.

Mientras que con respecto al mercado del usado, desde esta firma indicaron que “en lo que es Mitsubishi la venta es muy buena porque son vehículos muy requeridos, y además en general los modelos son desde 2008 en adelante, en tanto, donde hay problemas tal vez es con los vehículos de otras marcas, con los que se complica un poco la venta”.