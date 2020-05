Se cumple hoy un nuevo mes del crimen de Adrián Maya, el vecino asesinado en su casa del Barrio “Indio Trompa” en octubre de 2016, hecho por el cual aún no hay imputados.

Y como sucede en cada aniversario de aquél violento crimen, Ethel Adriana Iglesias, madre del joven, lo recordó con unas sentidas palabras al tiempo que volvió a reclamar justicia por su hijo.

“Estaba pensando en mi hijo y en todas las personas que al pasar el tiempo lo recuerdan con cariño”, expresó en primer lugar.

Y a continuación agregó que “es una caricia al alma saber que era querido y apreciado por muchos”.

En este sentido, detalló que “una tía que recuerda anécdotas del secundario que compartieron juntos, que lo lleva guardado en su corazón con cariño; compañeras a las cuales ayudaba llevándoles las tareas; una señora mayor a la que le llevaba la vianda y le abría las ventanas para que le entrara el sol, algo que ella no podía hacer; sus patrones que sabían que era responsable en su trabajo y no faltaba nunca; sus compañeros de trabajo que lo querían; su profesor de artes marciales que no lo olvida y lo considera su amigo; sus amigos con los cuales jugaba al ajedrez; otros de su trabajo como gomero; la gente que lo llamaba porque necesitaba sus servicios y él los sacaba de apuros; periodistas que cada 25 se acuerdan de él y hacen una nota pidiendo justicia; la señora que le alquiló una pieza en su casa muchos años y le cocinaba y lo quería como una madre; amigas que nunca lo olvidan y siempre tienen una palabra de cariño hacia él; sus primos; sus hermanos”.

“Los otros”

Por otra parte, la mujer señalo que “también están los otros, que le dicen el ‘loquito Maya’, que se merecía lo que le hicieron, pero son los menos. Me quedo con lo bueno, lo amable, algo que es un bálsamo para el corazón roto de una madre. Sé que no será olvidado”.

Por ultimo, la mujer aseguró que “algún día se hará justicia. No puedo nombrar a todos ya que me olvidaría de algunos y no sería justa pero quiero que esas personas sepan que tienen en mí un corazón agradecido. En nombre de Adrián, gracias”, concluyó.