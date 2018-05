Un auto quedó destrozado en la Ruta N° 5 al impactar contra una columna del alumbrado

Un violento choque se registró ayer a la mañana, cerca de las 10, en la Ruta Nacional N° 5, a unos 200 metros del cruce con la Ruta Provincial N° 51. Un vehículo, marca Renault Clio, dominio CYC 048, que era conducido por Braian Yarussi, con domicilio en Trenque Lauquen, se movilizaba por la Ruta 5 en dirección a la ciudad Suipacha, cuando por causas que tratan de establecerse el auto se subió al boulevard e impactó contra una columna del alumbrado, para terminar en la mano contraria.

Por el impacto el Renault Clio quedó literalmente destruido, mientras que su conductor sólo sufrió golpes que no serían de gravedad. Yarussi salió por sus propios medios del habitáculo y en una ambulancia de SAME fue trasladado al Hospital Municipal de Chivilcoy donde recibió las primeras atenciones médicas.

El tránsito en dirección a la ciudad de Alberti estuvo parcialmente reducido por personal de la Sub Comisaría Garelli.

Ver en el estado en que quedó el vehículo y que su único ocupante sólo sufrió múltiples excoriaciones, se habló en el lugar de “un milagro”, ya que el auto al impactar contra la columna se destrozó y quedaron partes del mismo diseminadas a varios metros.

