Un ataque vandálico con fuego, destrozos y una cruz esvástica

El edificio de los Colegios Secundarios ubicado en calle Di Gerónimo al 600 fue víctima de un ataque vandálico que se habría producido entre la noche del sábado y la jornada del domingo con el ingreso de desconocidos que causaron destrozos en distintos sectores del segundo piso, donde funciona la Secundaria 3 (ex Nacional).

Entre los daños provocados se incluye el incendio de distintos elementos, rotura de sillas, mesas y aberturas, y escrituras con pintura en los pisos, pero además se formó con fluorescentes (que fueron retirados de sus espacios) una cruz esvástica.

El hecho fue advertido a las 6 de la mañana de ayer, cuando personal auxiliar de la institución educativa ingresó al edificio y se encontró con este estado de cosas, tras lo cual se radicó la denuncia en la Comisaría y en Fiscalía. Y a raíz del lamentable episodio las clases fueron suspendidas en el turno mañana, aunque por la tarde la actividad se normalizó.

En tanto, la directora de la institución, Claudia Capobianco, aseguró que “estas cosas dan mucha tristeza e impotencia”, y recordó que hace menos de un mes la escuela fue victima de un ataque similar, aunque de menor magnitud.

n El hecho

Capobianco contó: “Nos enteramos de lo que había sucedido hoy (ayer) a las 6 de la mañana, que es el horario de ingreso de las auxiliares, quienes fueron las primeras que se encontraron con el desastre”.

Puertas de aulas arrancadas y llevadas al tercer piso, pizarrones, mesas y sillas rotas, cenizas y olor a “quemado” producto del incendio de papeles y otros elementos en uno de los sectores del colegio que los vándalos provocaron, además de frases escritas en los pisos con pintura y hasta una cruz esvástica fue el saldo de destrozos que sufrió la institución según detalló la directora. “Es algo muy triste, que te da bronca e impotencia. Porque hace alrededor de 20 días hubo un hecho similar aunque con daños de menores dimensiones, y que te vuelva a pasar es muy triste”, expresó.

n Denuncia

Por otra parte la directora informó que “como corresponde se le dio aviso primero al Consejo Escolar y posteriormente se hizo la denuncia en Fiscalía”. Y agregó que “la respuesta fue inmediata”, y que “la consejera Cecilia Bassani estuvo en la institución y después lo hizo personal de la Policía Científica, quienes hicieron una inspección para ver si encontraban algún elemento que sirva para dar con los responsables del hecho”.

Asimismo, Capobianco indicó que “el sábado por la tarde personal del Comercial estuvo en la escuela y encontró todo en orden, por lo tanto los vándalos han ingresado entre el sábado a la noche y el domingo”. “Han tenido mucho tiempo para trabajar y han sido varios porque los destrozos que encontramos no los puede hacer una sola persona. Arrancaron todas las puertas de las aulas y las llevaron al segundo piso, por ejemplo”, contó.

También la educadora remarcó que “es triste entrar a la escuela y ver todo destrozado”. “Porque ni siquiera se robaron nada y sólo entraron para hacer daño. Claramente es un acto de vandalismo que la verdad nos da tristeza. Da mucha impotencia porque seguramente son jóvenes. Y creemos que la educación es lo único que puede sacar adelante a una sociedad, por eso, que hagan esto justamente en una escuela pública da impotencia y mucha bronca”, enfatizó.

N Seguridad

Por su parte, el presidente del Consejo Escolar de Trenque Lauquen, Julio Lambert, se refirió al hecho y sostuvo que “si bien se trató de un episodio más grave que los que se dan habitualmente, de todas maneras los destrozos no son tan significativos como se dan en otros lugares de la provincia, por ejemplo en La Plata, donde hace poco incendiaron un colegio”.

En este sentido Lambert indicó que “habitualmente este tipo de episodios se registran los fines de semana y la sensación es que son actos realizados por pura maldad. Porque no robaron nada y solo se dedicaron a romper”.

Y con respecto a la seguridad de los edificios escolares, el funcionario explicó que “en la provincia de Buenos Aires no existen los serenos en las escuelas y por eso es común que este tipo de hechos se produzcan los fines de semana, cuando la escuela está vacía”. Además recordó que “hace poco en la Escuela Nº 2 rompieron vidrios y abrieron matafuegos. Y hemos tenido casos en escuelas con comedor escolar donde no roban nada sino que ingresan, hacen destrozos y tiran la comida”.

Además el entrevistado sostuvo que el tema de la seguridad en las escuelas “debería incluirse dentro de un plan más amplio y conjunto con la Dirección de Protección Ciudadana”, que es para él “en definitiva el área que tiene las herramientas para llevar adelante esa tarea”, por ejemplo con “las cámaras de seguridad que están instaladas en distintos puntos de la ciudad”. Aunque agregó que dentro de los establecimientos educativos “no se pueden instalar cámaras de seguridad”, marcando que “de todas maneras lo ideal sería que este tipo de eventos no ocurran”.

También Lambert resaltó que se hizo la denuncia correspondiente ante Policía y Fiscalía. “Esto nos cuesta plata a todos los vecinos, que si bien no es mucha, sale de los impuestos que pagamos todos y cada uno de los ciudadanos. La idea es que se denuncie ante la Justicia y se pueda dar con los responsables del acto vandálico para saber quién fue. Y aprender a cuidar esto entre todos, porque es algo de todos”, afirmó.

N Motivos

En tanto, el psicólogo Sebastián Corenfeld se refirió a los casos de vandalismo y los motivos que pueden desencadenarlos, y aclaró que “en principio habría que conocer quiénes fueron los autores del hecho para, a partir de allí, pensar los motivos que llevaron a desear querer entrar en un lugar con el fin de causar destrozos”.

Además indicó que “no es la primera vez que sucede”. “Es como una especie de travesura en la cual alguien tira una idea y otros se suman. Tal vez no porque realmente lo deseen sino para no quedar aislados o fuera de un grupo”.

Y otro de los elementos a tener en cuenta según el profesional es el consumo de sustancias como alcohol o drogas. “Hay que ver si los autores habían consumido algo que les despierte la baja del autocontrol por ejemplo”, comentó.

N El lugar

A su vez, que este tipo de ataques vandálicos tengan frecuentemente como objetivo la escuela puede llevar a distintos tipos de análisis. Y según Corenfeld, “los adolescentes pasan muchas horas de su vida dentro de la escuela, que se convierte en un lugar de expresión ya sea para bien o para mal. Es decir, para expresarse a través del arte o de una conducta violenta, por ejemplo”.

Con esto el psicólogo agregó que “puede ser que este tipo de ataques a escuelas sea una travesura de adolescentes de hacer algo por fuera de los límites, algo que es bastante común. Y no es algo nuevo, ya que hace más de 15 años que se vienen dando este tipo de situaciones, aunque quizás hayan cambiado las formas”.

En este sentido, el especialista recordó que años atrás “existían muchas amenazas de bomba en las escuelas”. “Eran otros tiempos y eso fue cambiando con el cambio mismo de la sociedad. Y este tipo de conductas ahora se expresan de manera violenta”, dijo.

Sin embargo Corenfeld indicó que la escuela no escapa al contexto general de la sociedad. “En una sociedad donde parece que hacer daño no tiene consecuencias, cuando por ejemplo un hombre golpea a un agente de tránsito porque le hace una multa, como sucedió hace poco, en la escuela tal vez se reproduzcan ese tipo de acciones, que no sólo suceden allí”, culminó.