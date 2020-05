Un aporte de $220.000 en mercadería se suma a las donaciones recibidas por el Municipio

La Cooperativa Obrera entregó este jueves a la Subsecretaría de Desarrollo Humano una importante donación de cinco pallets de mercadería por un total de más de 220.000 pesos, que será destinada a reforzar la ayuda alimentaria que, a través de distintas modalidades, llega a las familias que lo necesitan a partir un trabajo coordinado encabezado por ese área municipal.

Los pallets donados por el supermercado contienen 500kgs de harina (paquetes de 1 kg), 500kgs de arroz, harina de maíz, 500kgs de azúcar, 504 paquetes de fideos, 500 cajas de té, 1.008lts de leche LV, 504 unidades de puré de tomate y 504 unidades de recipientes de aceite.

La directora de Asuntos Comunitarios, Mariana Singlar, informó: “La Cooperativa Obrera se había puesto en contacto con nosotros, manifestando su voluntad de poder donar y lo que hicimos fue orientarlos en cuanto a qué cosas se necesitaban para complementar lo que ya teníamos y de esa manera hizo una donación muy importante de cinco pallets de mercadería”.

Mercadería

“Es una donación de más de 220.000 pesos, con lo cual demás está decir que estamos muy agradecidos a la Cooperativa Obrera y contentos por el comportamiento de la comunidad y de las empresas locales que están dispuestas a colaborar en el marco de la emergencia sanitaria”, dijo Singlar, para agregar que “esto lo que hace es consolidar el entramado comunitario y de solidaridad que tiene Trenque Lauquen”.

Sobre el destino de la mercadería la funcionaria explicó: “Nosotros la acopiamos con el resto de la mercadería, la que adquiere la Municipalidad y la que se recibe a través de donaciones, y que es destinada a reforzar el sistema de viandas que se otorgan desde Casa del Niño, a chicos de la institución que ahora no pueden concurrir por el aislamiento, a los vecinos que lo están necesitando y cuya situación fue evaluada oportunamente, al armado de los bolsones de mercadería que se otorgan mensualmente en los Centros de Atención Primaria (CAPS), Beruti y Treinta de Agosto, y a las ayudas alimentarias diarias que se otorgan previo llamado telefónico de 13 a 15 al (2392) 49-5502 y después de corroborar que estas personas no están recibiendo ayuda por parte de otra institución o que no recibieron la Tarjeta AlimentAR”.

Más de 7 millones

Cabe recordar que la semana pasada el Municipio trenquelauquense daba cuenta que los aportes voluntarios realizados por empresas, comercios, organizaciones, entidades y vecinos en general para colaborar con la Comuna y especialmente con la comunidad ante la situación provocada por la pandemia de coronavirus ascendían hasta 5.275.971,76 pesos entre aportes en efectivo, mercadería y equipamiento.

De ese total, sólo 1.551.304 pesos fueron depositados por los aportantes en la cuenta corriente abierta por el Ejecutivo para ser destinados a financiar insumos y equipamiento hospitalario, alimentos y elementos de higiene.

Tras esto, esta semana la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen donó equipamiento para el laboratorio de microbiología del Hospital Orellana a partir de una inversión del orden del millón de pesos. Mientras que la Cámara de Comercio e Industria de Treinta de Agosto entregó en comodato al Hospital Orellana dos monitores multiparamétricos de última generación y cuatro bombas de infusión que demandaron a la entidad un esfuerzo económico de alrededor de 800.000 pesos, para atender la emergencia sanitaria producto de la pandemia de Covid 19.

En este marco, Jorge Ruben, gerente de la Cámara treintense, agradeció a la “comisión directiva (de la Cámara) porque cuando se propuso esto no vacilaron en aceptar esta propuesta” y felicitó al intendente señalando: “Por lo que nosotros vemos en el Nucleamiento Empresarial que reúne a varias Cámaras de Comercio, el partido de Trenque Lauquen es uno de los que mejor está preparado en la región para atender la pandemia”.

Rivadavia

Por el lado del distrito de Rivadavia, se supo esta semana que las donaciones a la Asociación Civil Mejor Salud para Rivadavia superaron los 4 millones de pesos, mediante aportes de vecinos y empresas que continúan sumándose a su campaña para afrontar la pandemia con el aporte de $2.000.000 en cereal, $1.905.000 en efectivo y $510.000 en aparatología.