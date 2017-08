Un 25% de los alumnos no alcanza el nivel básico en matemáticas

De acuerdo a los resultados de la evaluación que incluyó a 1,4 millones de alumnos de 30 mil escuelas públicas y privadas de todo el país, el 40 por ciento de los alumnos de sexto año del secundario en la provincia de Buenos Aires tuvo rendimientos por debajo del básico, mientras que en lengua ese porcentaje llegó al 22,9 por ciento.

Además, en comparación con otros distritos de la Cuarta Sección Electoral, Trenque Lauquen obtuvo resultados satisfactorios en algunos de los ítems, aunque no deja de preocupar que el 25% de los alumnos locales de quinto y sexto año de secundaria no alcanzaron los niveles básicos en la materia.

Matemáticas

Dentro de la provincia, al final del ranking matemático, con los números más comprometidos está el partido de General Pinto, donde el 62,4 por ciento de los alumnos está por debajo del nivel básico de conocimiento, muy lejano de la media provincial. Le siguen en esta lista negativa Florencio Varela (60,2 por ciento), General Alvear (58,8), Tapalqué (57,5), Dolores (57,2), Leandro N. Alem (56,2), Lavalle (55,8), Berisso (54,9), San Vicente (53,4) y José C. Paz (53,2).

Y entre los municipios del interior, las evaluaciones arrojaron resultados muy disímiles. Mientras que en Bolívar el 46,1 por ciento de los alumnos secundarios no tienen un nivel básico de conocimiento, en Trenque Lauquen esa cifra es del 25,5%. En tanto, otras comunas que resaltan son 9 de Julio (37,9 por ciento), 25 de Mayo (38,6), Azul (32,5), Bragado (36,2), Chivilcoy (31,9), Junín (34,4), Necochea (28,1), Olavarría (36,7), Pehuajó (45,1), Saladillo (27,9), San Nicolás (37,1), General Viamonte (30,8), Tandil (30,9) y Tres Arroyos (27,3 por ciento).

Con esto, cabe recordar que la prueba Aprender que se hizo en octubre del año pasado generó mucha polémica entre gremios y padres que se oponían a la misma. Los sindicatos calificaron el operativo de “descontextualizado” y de tener “sesgo tecnocrático”. En ese sentido, habían alertado que el examen no reflejaba los “contextos” de los chicos y que su organización fue de manera “inconsulta”.

Lengua

En lo que respecta a la materia lengua, la brecha también se nota entre las comunas, aunque de manera menos marcada que en matemática, pues en la provincia el 23,8 por ciento de los alumnos de sexto año del secundario obtuvo respuestas por debajo del básico. Y el municipio peor ubicado en el ranking es Alvear, con el 61,3 por ciento de los jóvenes con falta de comprensión de texto (entre otros ítems), seguido por Alsina (42,2), Lezama (39,7), Carmen Areco (37) y General Rodríguez (36,4 por ciento).

En el interior, en tanto, hay buenos niveles de acuerdo a los resultados publicados pero muchos otros casos se ubican muy por debajo de la media bonaerense.

Necochea tiene sólo el 15,2 por ciento por debajo del nivel básico; Bragado, el 10,7, y Bolívar, el 15 por ciento. Y otras comunas que aparecen en el ranking son 9 de Julio (26,6 por ciento), 25 de Mayo (19,1), Azul (19,5), Chivilcoy (19,5), Junín (24,6), Olavarría (18,3), Pehuajó (22,9), Saladillo (20,6), San Nicolás (19,7), General Viamonte (15,6), Trenque Lauquen (18,5), Tandil (19) y Tres Arroyos (18 por ciento).