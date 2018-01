Un 2017 con saldo más que positivo para la pesca comercial

La pesca comercial tuvo un muy buen 2017 gracias a que después de mucho tiempo, Provincia otorgó las habilitaciones que permitieron que la actividad tenga su explosión.

Así lo aseguró Esteban Sardi, uno de los referentes de la actividad en Beruti quien participó de las gestiones mediante las que finalmente Provincia otorgó los permisos para la pesca comercial.

“Fue un año muy positivo básicamente porque se comenzó a trabajar de manera legal”, aseguró Sardi quien además consideró que el 2018 “va a ser mucho mejor”.

Según explicó Sardi, “ahora en enero la pesca está un poco parada debido a que todavía no llegó la resolución que habilita la pesca para 2018. Además los principales frigoríficos, sobre todo de Mar del Plata, están cerrados durante la primera quincena de enero así que la actividad habitualmente en esta época del año se para un poco”.

De todos modos adelantó que “seguramente los primeros días de febrero, Provincia renueve las habilitaciones para el 2018 tanto para la pesca de pejerrey como de carpa”.

En este sentido detalló que “en estos meses no es temporada de carpa porque no hay mucha demanda. Solo se cumplieron algunos pedidos pendientes y nada más”.

Pero más allá del parate temporario propio de esta época del año, Sardi aseguró que el 2017 “para la pesca comercial fue un año súper positivo. Básicamente porque se empezó a trabajar legalmente gracias a las habilitaciones después de once años de espera. Porque si bien anteriormente la actividad se realizaba, era todo mucho más acotado porque al no contar con los papeles se hacia difícil tanto el traslado como también encontrar lugares donde comercializar el pescado”.

En este sentido indicó que “el tema de las habilitaciones trajo consigo una apertura enorme de oportunidades y eso se tradujo en ingresos para la localidad de Beruti”.

A modo de ejemplo Sardi informó que “junto con el municipio se armó una filetera en Beruti que está funcionado en la entrada a la localidad, en el edificio de lo que era el matadero viejo. Y esto es un ejemplo de lo que significa la pesca para la ciudad y el movimiento que genera. En ese lugar trabajan siete personas y apuntamos a que en un futuro cercano el número de empleados llegue a diez o doce”.

Y agregó que “es algo que hasta hace unos años era impensado pero ahora que la actividad tiene legalidad, se abren muchísimas posibilidades”.

Con respecto al número de pescadores que están desarrollando la actividad el entrevistado indicó que “ya hay alrededor de 28 licencias de pesca con monotributo en Beruti. Es un número importante y lo positivo es que todo es legal”.

Asimismo se refirió a la formación de cooperativas de pescadores, iniciativa de la cual se habló hace un tiempo atrás: “La verdad es que esto no se dio. Hasta ahora la pesca se viene haciendo de modo particular”.

Por otra parte y para explicar de manera simple lo que significó la obtención de las habilitaciones para la pesca comercial, Sardi dio algunas cifras: “En lo que es carpa se vendieron en el último mes y medio de 2017 alrededor de 270 mil kilos, todo con destino a la exportación. Y para lo que es pejerrey cuyo destino es 50% para exportación y el otro 50% para el mercado interno en diciembre se vendieron alrededor de 60 mil kilos”.