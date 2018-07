Ulises Forte: “Podemos y tenemos que producir muchísima más carne”

El presidente del Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCVA), Ulises Forte, se refirió a la actualidad de la ganadería en el marco de la Expo Rural de Palermo.

“Hoy el mundo nos está viendo mucho mejor. Cuando comenzamos a transitar el mundo, para promocionar nuestras carnes, había tres preguntas que resolver: si teníamos la carne, si la podíamos entregar a tiempo y, tercera, de qué forma. Hoy, el tiempo y la forma está superado; el problema que tenemos es sí tenemos la carne suficiente para abastecer esa inmensa demanda que el mundo nos propone. Hace 3 años exportábamos apenas 100 mil toneladas, hoy estamos en poco más de 400 mil toneladas; de todos modos debemos seguir incrementando”.

Respecto de dónde debemos enfocarnos dijo: “Hoy China es el gran demandante, no tiene techo, junto a varios países asiáticos; pero no debemos olvidarnos de Europa que, después de 10 años, pudimos casi completar la denominada cuota Hilton; Israel es un cliente muy importante y lo que pasa con Chile, no puede ser que Paraguay y Brasil le vendan más carne que nosotros y, por supuesto, Estados Unidos, es un mercado que cuando podamos ingresar, nos abrirá muchas otras puertas del mundo”.

Por todo eso, y por mucho más, “sigo siendo optimista –más allá de la coyuntura económica que nos toca vivir- porque tenemos un mercado interno con una fuerte cultura carnicera, tenemos un mundo demandante de nuestras carnes y nosotros estamos muy lejos del techo productivo -podemos y tenemos que producir muchísima más carne-”.

n El negocio

En este marco consideró que “la discusión que se viene es quién se queda con el negocio, para lo cual tenemos que salir del péndulo o todo Mercado o todo Estado, es decir, ni que sea el Mercado quién maneje el negocio, ni que sea el Estado el que imponga todo, porque ese péndulo no nos favorece. Entonces, al ganadero hay que decirle que se involucre, que va a ser negocio vender carne, es lo más seguro que puedo decirles; el tema, reitero, es quién se queda con ese negocio”.