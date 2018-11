Udocba denuncia fallas en escuelas del distrito

La secretaria general de Udocba Trenque Lauquen, María José André elevó una nota al presidente del Consejo Escolar, Mauricio Rodecker en la que detalla varios reclamos de infraestructura que según la dirigente gremial “ya han sido planteados y no han tenido respuesta”.

En la nota, a la que tuvo acceso La Opinión, el gremio describe los problemas que se habrían detectado en las distintas escuelas y jardines. Este es el detalle:

n Jardín 901: “las salas carecen de ventiladores y los aires acondicionados están rotos”.

n EES 11: “los baños no tienen puerta, están con pérdida de agua, los alumnos manejan la llave de paso para el uso del agua, el baño de docentes está clausurado y existe en el mejor de los casos un ventilador por salón que en algunos no anda. Las preceptorías funcionan en el hueco de un ascensor donde claramente no entra el personal, por lo tanto están con mesas y sillas en los pasillos de la escuela. Las aulas no tienen picaporte y se llueven algunos salones”.

EP 3: “baños: las cadenas no andan o son duras para que los alumnos accedan a su uso, en el baño de mujeres hay uno que se usa como depósito, se rebalsan y están los pozos llenos, produciendo aguas servidas. En el baño de varones no se puede tirar el agua en los mingitorios, porque rebalsan, no existen baños adaptados y habiendo alumnos de más de 14 años se comparten los baños con el primer ciclo. No hay rampas de acceso para personas con discapacidad, a partir de las 15 los alumnos comparten los baños con los docentes. Salida de emergencia: está la cartelería, pero la mayoría de las veces está cerrado con llave o con candado. Los matafuegos no están colocados en los lugares correspondientes. En el comedor diario, SUM, hay vidrios rotos en la puerta de entrada. En el aula de tercero la ventana no cierra y la traba de la puerta tampoco. Aulas que se llueven, no andan los ventiladores y existe un agujero en el tapial que delimita la escuela con el terreno baldío. Si bien muchas de estas cosas son de funcionamiento existen directivos que niegan o naturalizan cuestiones que deben solucionarse”.

n EE 7 de 30 de Agosto: “no tiene edificio, la parte que está habilitada para funcionamiento no tiene ventiladores, media escuela funciona en aulas modulares, los baños son químicos y no hay adaptados para personas con discapacidad y se comparten alumnos con profesores. Las puertas no son de emergencia y el edificio, la parte vieja que está en el patio, tiene peligro de derrumbe. Si llueve no se puede acceder a los baños, porque se mojan. La bibliotecaria, secretaria y directora están trabajando todas en un mismo lugar, que antes funcionaba como laboratorio.

EES 2: “El cuerpo de baños de varones necesita un arreglo importante para no taparse, como pasa cotidianamente, los techos se llueven y están estropeando los pisos, no hay salidas de emergencia con puertas habilitadas para tal fin. Los desagües los días de lluvia rebalsan hacia adentro, hay paredes quebradas y los vidrios no son blindes, poniendo en riesgo la integridad física de los alumnos”.

CFI: “Están sin transporte, por lo tanto funcionan en un edificio que no está adaptado para que funcione una escuela especial, sin baños, sin lugar para cambiado y los alumnos de CFI que deben ser higienizados se trasladan a Consejo Escolar, a un baño que tampoco está adaptado y en ocasiones se cambian los pañales sobre la mesa de sesiones del Consejo Escolar”.

CEC 801: “La institución se llueve, se intentó un arreglo, pero no funcionó, se mojan las instalaciones eléctricas y deja de andar el equipo de calefacción central y también los ventiladores cercanos a la central del equipo, los vidrios no son blindes y el edificio está vidriado expuesto al sol. En el baño de docentes no hay presión de agua y se debe higienizar con un balde los mismos docentes.

EES 10: “Tiene el patio sin cerco, se debería arreglar el existente y/o colocar uno nuevo. El techo de la biblioteca se llueve y en sectores del SUM hay humedad”.

Escuela Especial 502: “Los baños no están adaptados para sillas de ruedas y/o sillas no pasan por las puertas”.

EES 3: “El ascensor necesita un gran arreglo. Las puertas no son de emergencia. Los vidrios no son blindes. Las ventanas no tienen traba para cierre.

Respecto al SAE, la mayoría de las escuelas secundarias no tienen ese servicio, y no consideramos pertinente que el director deba solicitarlo, cuando es un servicio para todas las escuelas públicas. En el marco de la crisis que vivimos es necesario reforzar la alimentación de nuestros alumnos y no con una rodaja de pan, sino con una merienda digna. Los jardines más de una vez solicitan a los padres para variar o reforzar”.

Por otro lado la dirigente gremial consideró “inadmisible que los artículos de limpieza de las escuelas que no poseen servicio de comedor deban correr por cuenta de la escuela, es decir el Estado no se hace cargo de la limpieza de sus edificios. No puede cargarse la responsabilidad de la limpieza sobre las cooperadoras de las escuelas para que solucionen la ausencia del Estado”.

La nota finaliza diciendo “estas son solo algunas cuestiones que hemos logrado recabar, sin duda existen muchas más situaciones que demuestran la desinversión en el distrito de Trenque Lauquen y en este sentido nos volvemos a preguntar, ¿En qué gastamos los trenquelauquenches el Fondo Educativo? No nos olvidamos que fue la bandera de quien hoy es intendente, la crítica al gasto de dicho fondo, pero vemos que el tiempo corre y lo necesario sigue brillando por su ausencia”.