UCR: el sector de Figal finalmente no será parte de las internas partidarias

Luego de días de debate y varias especulaciones, finalmente desde el sector que responde al presidente del HCD, Claudio Figal, se anunció que no se participará de la interna partidaria de la UCR cuyos comicios se llevarán a cabo el próximo 28 de octubre.

De esta manera lo informó a este medio el dirigente local Khalil Gómez quien señaló que “se decidió que no se va a presentar una lista porque, en primer lugar, el Comité Provincia había pedido la unidad y nosotros bregamos hasta último momento para que la dirigencia actual nos convocara para hacer una lista de unidad, pero no se quiso acceder a eso. Consideramos que no es el momento político ni tampoco la situación actual del país se presta para participar de una interna y, por otro lado, muchos afiliados manifestaron que no querían llegar a esa instancia”.

Asimismo, señaló que “siempre estuvimos abiertos para que el radicalismo pudiera tener una lista de unidad, sólo pedíamos que fuera con jóvenes y que no estuviera siempre la misa persona como presidente. No se accedió, creemos que la autoridad actual bregó para que esto sucediera”.

Cabe recordar que, hasta el último viernes por la tarde, la posibilidad de que la línea de Figal participara de una interna tomaba fuerza y hasta se hablaba de la ex concejal Pierina Danda como la posible candidata a encabezar la lista. No fue así.

n La lista

De esta manera, será la lista UCR Ampliada, encabezada por el actual presidente del Comité, Francisco “Pepe” Font, la única que participará de las internas en el centenario partido. Este escenario permitirá que Font vuelva a renovar nuevamente su mandato al frente de la UCR local.

En este marco, cabe señalar que la lista UCR Ampliada lleva, en sus primeros lugares, los siguientes nombres: presidente, Francisco José Font; vicepresidente, Francisco Recoulat; tesorera, Nora Luján Arbio; secretario general, Julio César Lambert; 1º vocal titular, Esteban Vidal; 2º vocal titular, Alicia Puig; 3º vocal titular, Patricio Núñez; 4º vocal titular, María Mercedes De Castro; 5º vocal titular, Matías Suñer Britos; 6º vocal titular Marta Mabel Taybo y 7º vocal titular, Luis Giménez.

n Juventud Radical

En tanto, en lo que respecta a la Juventud Radical de Trenque Lauquen pudo saberse que este espacio de la UCR acordó una lista de unidad para conformar las autoridades partidarias. En este marco, el dirigente Juan Borrazas será quien encabece la lista. El resto de la nómica continúa con los siguientes nombres: vice-presidente, Yanii Luján; secretaria general, Sofía Rinaldi; 1º vocal, Renata Gilardi; 2º vocal, César Frachia; 3º vocal, Maxi Herrera; 4º vocal, Wanda Herrera; 5º vocal, Fabri Luna; 6º vocal, Noe Fernández; 7º vocal, Juan Prado; 8º vocal, Fer Melgar y 9º vocal, Nacho Panozzo. En tanto, el delegado seccional titular es Nicolás Sinforiano mientras que la delegada seccional suplente es Marta Bathis.