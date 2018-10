UC presentó la denuncia en Fiscalía y Marchabalo consideró que se trata de “un hecho político”

Ante la decisión del bloque de Unidad Ciudadana de radicar una denuncia en Fiscalía para que se investigue la aparición de residuos patogénicos en el basural, desde el Municipio salieron a calificar esta actitud como “un hecho político” que busca “empañar la gestión”, al tiempo que aseguraron que continúa la investigación presumarial con el fin de determinar, en primera instancia, la veracidad de la denuncia.

La presentación realizada por los concejales Mónica Estévez y Federico Crowder (UC) recayó en la UFI 5, a cargo del fiscal Manuel Iglesias, y está basada en supuestas declaraciones del oficialismo en las que se pondría de manifiesto que se investigaría si fue una actitud intencional de un “generador” (clínica, laboratorio, consultorio, etc.) o de algún empleado municipal considerando los ediles de la oposición que “ante tan grave accionar, el Ejecutivo no puede deslindar responsabilidades inculpando a los privados o a empleados, máxime teniendo en cuenta que hay toneladas enterradas, manifestaciones de funcionarios reconociendo su accionar y que quienes lo transportaban son camiones municipales”.

Por lo tanto mediante la denuncia los concejales pidieron a la Justicia “el cese del accionar, que se identifique a el/los responsables, se cerque el espacio donde se han enterrado y se sanee el lugar”.

Sigue la investigación

En diálogo con La Opinión, el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo, confirmó que “continúa la investigación presumarial, que consiste en la recolección de datos y pedidos de informes sobre el funcionamiento del Prolim y del horno para determinar si realmente existió lo denunciado, es decir si es real la información”.

Tras comentar que “se ha incorporado material que ha aparecido en los medios”, el funcionario dijo que todavía no se han tomado declaraciones testimoniales ya que primero hay que determinar si realmente sucedió para luego buscar responsables.

En este marco, el funcionario calificó la denuncia de Unidad Ciudadana como “un hecho político” y consideró “desafortunadas” las declaraciones de Mónica Estévez en relación a los argumentos en los que se basa la denuncia. “La denuncia penal se presenta porque aparentemente algún funcionario o el intendente interino habría anticipado que el sumario administrativo apuntaba a responsabilizar a algún particular o empleado y eso es erróneo, al contrario, primero lo que se busca es saber si el hecho existió y recién después determinar responsabilidades”, recalcó Marchabalo.

Tras señalar que no han sido notificados de la presentación de la denuncia, el funcionario municipal consideró que “no hay que perder de vista que se vienen tiempos electorales y que se busca empañar la gestión, pero nosotros lo hemos tomado con la seriedad del caso y en este sentido estamos investigando”.

Para Marchabalo “desde que se inició la gestión se puso como eje mejorar determinados puntos, entre ellos el del tratamiento de los residuos, y es por eso que se realizó una inversión importante en la compra del horno pirolítico que pronto se pondrá en funcionamiento y por eso Trenque Lauquen volverá a ser modelo en el tratamiento de residuos y esto puede llegar a incomodar a distintos actores”.

Finalmente criticó la actitud de los concejales de Unidad Ciudadana y dijo que “si la intención es colaborar, ayudar, alertar y poder resolver el problema primero se deberían haber comunicado con el Departamento Ejecutivo, ese debería haber sido el camino y no ir directamente a los medios”.