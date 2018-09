UC explicó por qué se opone al empréstito de $30 millones solicitado por la Municipalidad

Esta mañana, integrantes del bloque de concejales de Unidad Ciudadana brindaron una conferencia de prensa con el fin de informar las razones por las que este espacio político se opuso al empréstito de $30 millones que la Comuna solicitó al Banco de la Provincia de Buenos Aires y que ayer, al cierre de esta edición, formaba parte de la agenda de la sesión del HCD.

Entre los argumentos expuestos por UC se señaló no contar con la información suficiente como para poder acompañar este proyecto de ordenanza. Al mismo tiempo, se solicitó posponer el debate y que el DE brinde en detalle la información pertinente para poder ser estudiada a fondo.

La concejal Mónica Estévez, quien estuvo acompañada por los ediles Pablo Larrosa y Federico Crowder, y el presidente del PJ, Néstor Baselli, explicó que desde el bloque de UC se quiso contar por qué no se iba a apoyar este empréstito bancario.

Análisis

Estévez puntualizó: “En principio, nos oponemos porque nosotros no vamos a levantar la mano por ningún proyecto por el que no tengamos conocimiento. La ordenanza ingresó en la última sesión. Ni siquiera tuvieron el resto de los concejales ni nosotros tiempo para analizarla, tuvimos una reunión con la Comisión de Hacienda y lo que pedimos fue que esta ordenanza, que no tiene ningún adjunto y que habla en términos generales, no dice a quién le pidieron los presupuestos, de dónde sacan los montos ni siquiera a qué áreas van a estar destinados. Le pedimos unos días para que el Ejecutivo remitiera cada uno de los informes respecto de las compras que va a realizar y el bloque de Cambiemos, acordando con otros bloques, terminó mandándolo al recinto para aprobarlo. Nosotros creemos que el cálculo en esta ordenanza está hecho totalmente a ojímetro con temas que son muy agravantes. Por ejemplo, en el artículo 4 afectan estos fondos a la coparticipación con una garantía por 48 meses y además le da potestad al Banco sobre los derechos de la recaudación de las tasas municipales. Este crédito es una línea del 22% sobre el monto del capital que le otorga al Municipio mientras que nosotros sabemos que hay empresas que venden maquinarias que le ofrecerían al Municipio un interés por el mismo préstamo del 11%. Cuando se termine de pagar este crédito (que no va a afectar a esta gestión sino a otras gestiones municipales) estaría pagando el Municipio de Trenque Lauquen aproximadamente 54 millones”.

Pérdidas

Por otra parte, Estévez señaló que “el intendente Fernández se quiere endeudar por $30 millones y si le sumamos las pérdidas de algunos proyectos como por ejemplo el Fondo Sojero, estaríamos endeudándonos por fondos que vamos a perder en el presupuesto”. “Trenque Lauquen estaría perdiendo este año $11.700.000, más igual monto para el año que viene son $24.000.000. Eso nos está quitando el gobierno provincial y nosotros nos estamos endeudando por igual monto. Nosotros tenemos un estudio que hemos hecho con el bloque de cada una de las áreas municipales y del presupuesto global. Y para este año, en el presupuesto 2018, en lo que respecta al rubro maquinarias y equipos, hay previstos $46 millones. Ninguno de los concejales tenemos acceso al RAFAM, no sabemos en qué se han invertido estos $46 millones y si efectivamente han comprado las maquinarias y a quién”, sostuvo.

Por último, señaló: “Pedimos que se posponga el tratamiento de esta ordenanza para la sesión próxima y que el Ejecutivo nos de acceso a las cuentas, nos permita visibilizar qué es lo que está pasando, porque esta es la verdadera transparencia. Y si es necesario el endeudamiento, nosotros como oposición responsable lo vamos a aceptar”.