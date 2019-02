UC cuestiona la compra y utilización del nuevo horno

Los concejales de Unidad Ciudadana salieron a cuestionar la instalación y puesta en funcionamiento del nuevo horno pirolítico adquirido por el municipio por considerar que la combustión de los residuos peligrosos, método que utiliza dicho horno, es perjudicial para la salud y el medio ambiente.

Por medio de una nota impulsada por los concejales Mónica Estévez y Federico Crowder en la que recuerdan la denuncia penal que radicaron en la Justicia el 22 de octubre de 2018 acusando al Municipio de “depositar residuos patogénicos durante más de un año en el basural municipal a cielo abierto”, ahora los ediles apuntaron a los efectos en la salud y el medio ambiente que tendría la puesta en funcionamiento de dicho horno, al tiempo que reconocieron que esperan la respuesta a un pedido de Comunicación impulsado en octubre pasado.

“Nuestro Bloque ha trabajado mucho en este tema y vamos a cuestionar fuertemente la instalación de este horno nuevo (no de última generación y mucho menos ecológico) ya que tanto las cenizas como el humo que produce la combustión de residuos peligrosos emite dioxinas y tenemos conocimiento de que esta tecnología es fuente de dibenzopardioxinas y debenzofuranos policlorado ( PCDD/PCDF); hexaclorebenceno (HCB) (no órgano no CAS: 118741) y bifenilos policlorados (PCB); tal como queda expresado en el Anexo C, Parte II del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP o COPs), el cual fue aprobado por Ley nacional N° 26011”, señalaron los concejales.

Además indicaron que “en el Plan Nacional de Aplicación del convenio de Estocolmo presentado por Argentina se recomienda “promover la prohibición de la incineración como tecnología de tratamiento y disposición final de este tipo de residuos, incluyendo la utilización de éstos como insumos para la producción de energía. Las dioxinas, término simplificado con el que también se conoce a las PCDD/PCDF, son un grupo de sustancias muy tóxicas. Una de ellas el TCDD, ha sido clasificada como “cancerígeno humano cierto” por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC)”.

Además dijeron que “los incineradores también emiten al ambiente metales pesados como titanio, cromo, manganeso, hierro, bario, cobre, zinc, estroncio, estaño, plomo, y mercurio, entre otros. Estos han sido asociados con numerosos trastornos de salud, como disfunciones neurológicas, alteraciones en el sistema inmunológico, malformaciones congénitas, problemas pulmonares y los riñones, aumento de la incidencia de diabetes, cáncer, entre otros. Los COPs son compuestos altamente tóxicos que aún en bajas cantidades tienen la propiedad de ser persistentes (no se degradan fácilmente), liposolubles (se acumulan en los tejidos grasos), y bioacumulativos (van aumentando su concentración a medida que se transfieren por la cadena alimentaria). Estos compuestos tienen, entre otras propiedades negativas, la de ser disruptores endócrinos. Por otra parte, por su actividad estrogénica pueden provocar numerosos trastornos en el sistema hormonal de niños, adolescentes y adultos”.

n Problemas químicos

En este marco desde el bloque de UC se indica que “es por esto que la incineración a alta temperatura hace que el problema deje de ser biológico para constituirse en un conjunto de problemas químicos formidables. La razón es simple: si bien la incineración es capaz, ciertamente, de destruir bacterias y virus, al mismo tiempo cumple la tarea de destruir los materiales patógenos, esto es, papel, cartón, plástico, vidrio y metal. En este caso se generan gases ácidos, (a partir de la presencia de plásticos orgánicos clorados), se liberan metales tóxicos (a partir de los pigmentos y sustancias que se le agregan a los productos de papel y plástico, y de otros materiales misceláneos como baterías y termómetros desechados), así como la formación de dioxinas y furanos (a partir de cualquier cantidad de cloro presente en los desechos). Nada de esto es inherente al “problema” mismo de los desechos médicos; por el contrario, todos son resultado de la supuesta “solución” de la compra e instalación de un horno pirolítico que como hemos señalado no es la tecnología apropiada ni recomendada, ya que para tratamientos de residuos infecciosos (patogénicos o patológicos) deben recibir un tratamiento especial por su peligrosidad biológica”.

n Diversas tecnologías

Según los concejales “para esto existen diversas tecnologías que cumplen con los requisitos necesarios, tal es le caso de autoclaves, microondas, hidrólisis alcalina y otros, y son menos contaminantes que la incineración, ya que no generan compuestos orgánicos persistentes (COPs), no tienen emisiones descontroladas y no generan residuos sólidos que tengan que ser dispuestos como residuo peligroso (como es el caso de la ceniza de incineración). Además, estos métodos son más fáciles de controlar y más baratos que la incineración”.