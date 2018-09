Triunfo y clasificación de Los Rojitos en el Sub 15

En la tarde de ayer se desarrolló la 5º Fecha de las eliminatorias del Torneo Nacional de Ligas en la cancha de Barrio Alegre bajo un importante marco de público. El Sub 15 de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF), Los Rojitos, recibió la visita de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas. Sin dudas que era un partido importante para ambos planteles ya que llegaban con igual puntaje pero los treslomenses tenían un partido demás. Sumar 3 puntos los dejaría en lo más alto de la Zona C de la Federación Sur ya que la Liga Cultural de La Pampa sumó dos empates y espera el próximo miércoles al plantel dirigido por Ubaldo Martínez.

Costó, se aguantó y se sufrió al final pero lograron cosechar una importante victoria que les asegura seguir avanzando en el torneo.

n Primera parte

Con el arbitraje del pampeano Martín Lobo se dio inicio al partido a las 15 en una jornada donde nuevamente el viento iba a estar presente durante todo el encuentro. El equipo local volvía a cruzarse con los treslomenses luego del triunfo en la Fecha 2 y por eso quería repetir el resultado.

En el arranque se daba un juego rápido y por momentos había algunas imprecisiones. Pero era el plantel local quien daba más velocidad con Joaquín Fornés, Iair Laiglecia y Marcelo Caratcoche. Sumado a ellos, a los 7’ era Manuel Martínez (había hecho el gol en Tres Lomas) quien no llegaba a una pelota cerca del área chica y no podía rematar como aquella vez en el arco de Franco Herrán. Por su parte, la visita era quien más jugadas de pelota parada ejecutaba e intentaban presionar de la mano de Benjamín Pérez y Joaquín Barrio.

El gol le era esquivo a Ludueña que comenzaba una jugada desde atrás, superaba marcas y a la hora de rematar el viento impedía que rompiera el arco de la Liga Cultural y Deportiva. Había más equilibrio en el juego y todo parecía indicar que el marcador iba a cambiar. Y así fue. Nuevamente la jugada formando casi en la mitad de la cancha con la dupla de Fornes-Ludueña quienes avanzaron y a la hora de un remate cruzado apareció el 9 de Los Rojitos. Iair Laiglecia hacía valer su número de camiseta para definir en el palo izquierdo de Herrán para poner el 1 a 0 parcial.

n El empate

Ignacio Riquelme seguía teniendo algunas llegadas pero por una u otra cosa el marcador seguía igual. Sumado a eso, Tres Lomas se reinventaba. Necesitaba dar vuelta el resultado y por eso estaban más organizados. Para eso Kevin Caicedo y Marcos Pérez aceleraban el juego con algunas jugadas que terminaban en falta. Y ahí era donde mejor se plantaba. Buscaba ese camino y así encontraba el empate a los 36’ cuando Tobías Calvo ejecutaba un fuerte tiro libre. El mismo había quedado en las manos de Juan Roig pero no pudo asegurar en la totalidad la pelota y el partido se ponía 1 a 1. De ahí en más ambos aguantaron el resultado cumplidos los 40’ e irse al descanso.

n Un golazo

Para el segundo tiempo no se daban cambios en el arranque pero eran Los Rojitos los que salían rápidamente con más hambre de gol. El mismo seguía siendo esquivo, ya sea por el trabajo de los arqueros, el gran desempeño de las defensas o los travesaños que impedían sacar diferencias. A los 21’ era Riquelme quien hacía una personal, de lado a lado, y a la hora del remate cruzado el palo derecho le impedía poner la balanza a favor de los locales. No había un simpatizante en la tribuna que no gritase por el “casi gol”. Y es que eran Los Rojitos quienes más chances habían tenido; merecían la ejecución. Lo mismo sucedía con un tiro libre de Bustillo y Herrán se hacía dueño de la pelota. Tres Lomas tampoco se quedaba atrás, iba, buscaba pero la defensa hacía de todo para cuidar el arco de Rois. Pero en una jugada casi “calcada” a la de Riqulme, Caratcoche a los 29’ hacía un remate cruzado y ahora en ese palo la pelota sí ingresaba. Todo el banco de suplentes saltó porque ya estaban 2 a 1 pero aún quedaba más. Martínez no lograba seguir diferencias y así crecían las chances de Tres Lomas. Hasta el final buscaban el empate; pelotazos, jugadas en el área chica de Lois y una defensa que terminó casi en el piso en una serie rebotes. Casi todo el plantel de Los Rojitos cuidando el arco ante una Liga Cultural y Deportiva que dio batalla hasta el final.

n Lo que viene

En un sufrido cierre el seleccionado Sub 15 de la LTF se impuso por 2 a 1 y de esa manera sumaron 7 unidades quedando en lo más alto de la zona. Además, ya se aseguraron la siguiente ronda del Torneo Nacional de Ligas ya que los dos primeros acceden a las semifinales dentro de la Federación Sur. El miércoles que viene viajan a Santa Rosa y ahí los pampeanos irán por la victoria para clasificar, sino serán los treslomenses.