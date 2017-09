Triunfo de Moriatis y 27º puesto para Alaux

Emanuel Moriatis ganó ayer una nueva final del Turismo Carretera disputada en el circuito de La Pradera, San Luis.

Con toda su experiencia, Moriatis exigió hasta el límite a Agustín Canapino para arrebatarle el liderazgo en la largada, pero el arrecifeño se defendió de excelente manera y mantuvo su posición. En ese primer giro Ortelli protagonizó un toque con González, Nolesi y Savino en la chicana, incidente que retrasó a los cuatro pilotos. Mientras que para Sergio Alaux fue una difícil final y debió arribar en el puesto 27.

La final

En cuanto a la carrera, en la sexta vuelta Moriatis apostó y ganó: exigió en un frenaje y dejó atrás a Canapino para ser el nuevo puntero de la final. Pero la misma suerte no tuvo Lambiris, el uruguayo del Martínez Competición, que sufrió la rotura de la dirección y debió abandonar perdiendo puntos importantes ya que es uno de los integrantes de la Copa de Oro.

Promediando la mitad de la carrera, Norberto Fontana sobrepasó por adentro a Gastón Mazzacane para avanzar al tercer escalón, a la par que Canapino comenzó su ataque sobre Moriatis. Y Facundo Ardusso, defendiéndose en la quinta colocación, descontó diferencias respecto del primer pelotón y la prueba incrementó su competitividad.

En el decimocuarto giro Josito Di Palma quiso dar cuenta de Gianini, pero lo rozó y generó el trompo del piloto de Ford. A su vez, De Carlo entró en trompo, no pudo retomar su marcha y provocó el ingreso del auto de seguridad.

En el relanzamiento, el de Chevrolet no pudo superar al piloto del Martínez Competición, pero quien sí pudo pasar al tercer puesto fue Mazzacane, tras imponer su rendimiento por sobre el auto de Fontana.

Destacada fue la labor de Ledesma, que largó en el puesto doce y culminó octavo. El marplatense de Las Toscas Racing ratificó su victoria de Concordia acumulando unidades importantes pensando en la disputa por la corona, misma situación que la de Ardusso, el representante del Renault Sport Torino Team, escolta de Canapino en la pelea por el título.

Y el desenlace de la prueba encontró a Canapino desgastado, no pudiendo exhibir sus cualidades en la persecución del Ford de Moriatis, que llegó primero a la bandera a cuadros, festejó un triunfo después de siete años y se lo dedicó a su amigo Mauro Giallombardo.

n Copa de Oro

La definición del Campeonato 2017 está en manos de los doce pilotos que han entrado en la Copa de Oro. Y por ahora es Agustín Canapino el líder con 50 puntos, y le sigue siendo 2º Facundo Ardusso (49.5); mientras que el 3º es Gastón Mazzacane (39), 4º marcha Christian Ledesma (38.5), 5º Jonatan Castellano (37), 6º Juan Silva (33.5), 7º Juan Martín Trucco (33), 8º Luis José Di Palma (31), 9º Matías Rossi (22.5), 10º Guillermo Ortelli (17), 11º Mauricio Lambiris (5) y 12º José Manuel Urcera (3.5).