Triunfazo del “Depo”

De esta manera lo reflejó el sitio especializado www.culturalydeprotiva.com.ar. “La tarde se moría y todo hacía indicar que Newbery y Deportivo igualarían sin goles en Salliqueló. Pero sobre el final, cuando se habían adicionado cuatro minutos, Juan José Giménez marcó el tanto de la victoria para la visita. De esta manera, Deportivo Argentino llegó a los 15 puntos, los mismos que tenía Newbery antes de disputar este partido. Ambos conjuntos comparten la punta del Clausura pero el “Verde”, aún debe quedar libre.

En Casbas, Cecil A. Roberts consiguió una victoria importante. Venció a El Ceibo de Casbas 2 a 0 con dos goles de Robert Campaz, uno de ellos de penal. El “Rojo” de Salliqueló con esta victoria, se ubica con 13 unidades en el Clausura, a dos puntos de Jorge Newbery y Deportivo Argentino.

El “Celeste” de Casbas se quedó con ocho puntos en el Clausura. En Tres Lomas, Atlético Argentino derrotó a Ferro Carril Oeste 2 a 1 con dos goles de Alexis Fraile. Había igualado de manera transitoria para Ferro, Mauro Álvarez de penal. En Argentino fue el primer partido como técnico de Gustavo Salva y consiguió que los tres puntos queden en casa y que el “Tocinero” tome aire fresco. Argentino suma 30 puntos en la tabla de general y se despegó de sus perseguidores.

Por su parte, en Quenumá, Atlético Quenumaza igualó 1 a 1 con Unión Deportiva de Tres Lomas. El “Pituco” de Tres Lomas comenzó ganando el encuentro con gol de Cruz Zarate. En esa primera mitad, de tiro libre, Iván Lezcano igualó el partido para el local. Así finalizó el encuentro. Quenumaza sufrió tres expulsiones y quedó con ocho jugadores en cancha. Unión no pudo hacer valer la diferencia de jugadores y el partido terminó igualado.

El local dejó pasar una gran chance de poder sumar de a tres y, la visita, nuevamente empata otro encuentro y no sale de los últimos puestos de la tabla.

Mientras que en Garré y en Treinta de Agosto, los resultados fueron idénticos. Por un lado, Social y Deportivo Garré igualó 1 a 1 con Juventud Unida de Treinta de Agosto. Para el local marcó Emilio Acosta, mientras que para la visita lo hizo Martín Benítez. Garré suma un punto más para la Liguilla y Juventud no pudo descontarle puntos a Argentino en la general.

Por otro lado, En Treinta de Agosto, La Gloria y Villa no se sacaron ventajas e igualaron 1 a 1. Para Los “Bichitos Colorados” marcó Sebastián Silva y, para Villa, convirtió Lucas Paiva.