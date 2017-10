Tres maratonistas locales en Capital

Ayer por la mañana fue otro de esos días históricos para el Maratón Internacional Ciudad de Buenos Aires, que ya supo ver varias hazañas de grandes leyendas nacionales e internacionales. En este caso fue el keniata Barnabas Kiptum quien se llevó la victoria y, con su marca de 2h09’44”, impuso el nuevo récord de la carrera porteña, la cual contó nuevamente con presencia trenquelauquense.

Hasta ayer la plusmarca del circuito le pertenecía a otro keniata, Simon Njoroge, quien en 2011 había conseguido parar el cronómetro en 2h10’23”.

Y la multitudinaria prueba contó este año con tres atletas locales, dos que hicieron su debut en los 42 kilómetros, Marcelo Cionofrino y Mercedes Barrero, y Diego Venticinque, quien ya tiene en su haber varias marcas sobre esta distancia.

Podios

La carrera, otra vez con un marco impresionante, está ya señada como la de mayor convocatoria en Sudamérica, pero tuvo en contrapartida el bajo nivel de los mejores del país. Aunque, si bien la marca de Kiptum no deja de impresionar, los antecedentes del africano hacían suponer que, de tener un buen día, esto podía suceder; de todas formas, cabe destacar que durante el último kilómetro y medio de carrera no estuvo cómodo y arrastró una pequeña lesión en la pierna derecha que no lo dejó cerrar de la mejor forma.

En segundo lugar, bien por detrás de Kiptum, llegó Felix Kimutai, también de Kenia, con 2h11’35”. Y tercero quedó el etíope Berga Birhanu Bekele, con 2h11’59”, para cerrar el podio.

Entre las damas, la ganadora en una carrera vibrante de principio a fin fue la etíope Amelework Bosho Fikado, con un tiempo de 2h35’26”. Apenas 20 segundos detrás de la etíope llegó la keniata Rose Kepchumba, con 2h35’46”, y quien cerró el podio fue otra keniata, Edna Mukhwana, con 2h38’25”. En tanto, el mejor argentino fue Pedro Gómez, con 2h31’20”.

Circuito nuevo

Para esta edición el maratón de Buenos Aires contó con un nuevo circuito, que tuvo casi todo el regreso junto a la franja costera de la ciudad.

La prueba se largó a las 7 en Avenida Figueroa Alcorta y Monroe (con unos 12.000 corredores). Se tomó por Figueroa Alcorta hasta Sarmiento y por allí, hasta la Avenida del Libertador, que llevó a la zona céntrica. Tras un paso por la Plaza de Mayo, se llegó a La Boca y comenzó el retorno, que incluye Puerto Madero, la Costanera y Ciudad Universitaria.