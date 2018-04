Tres líderes fue el saldo que dejó la fecha inicial

Con respecto a lo ocurrido en la tercera división, la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) había abierto el Torneo Apertura el sábado, día en que Monumental superó en el adelantado, por 1 a 0, a Ferro Carril Oeste. Mientras que ayer por la tarde se completó la jornada con los cuatro partidos restantes.

Uno de los que ganó, y jugando de visitante, fue Las Guasquitas, por 1 a 0, frente al FBC Argentino; y el otro que también consiguió sumar de a tres fue Huracán de Pellegrini, por 2 a 0, en su vista al Parque de la ciudad enfrentando a Atlético Trenque Lauquen. La fecha tuvo el empate sin goles entre Atlético Pellegrini y Giat de Beruti y el 1 a 1 final entre Progreso de Trenque Lauquen y Barrio Alegre.

Fecha 2

Cabe señalar que Huracán, Monumental y Las Guasquitas están liderando el Apertura con 3 puntos; le siguen Progreso de Trenque Lauquen, Barrio Alegre, Giat de Beruti y Atlético Pellegrini; y cierran sin puntos Ferro Carril Oeste, Argentino y Atlético Trenque Lauquen.

El fixture marca el siguiente programa para la segunda fecha: Atlético Pellegrini vs. Atlético Trenque Lauquen, Giat de Beruti vs. Club Progreso de Trenque Lauquen, Barrio Alegre vs. FBC Argentino, Las Guasquitas vs. Monumental y Ferro Carril Oeste vs. Huracán de Pellegrini.