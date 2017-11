Tres escuelas locales expusieron en la final de Fedecoba

La educación cooperativa tuvo el viernes 3 de noviembre su día de fiesta al cerrarse la 26° edición del concurso escolar cooperativo Fedecoba 2017, con la presencia, en la ciudad de Azul, de más de 200 alumnos de distintas escuelas bonaerenses, entre ellas tres colegios de Trenque Lauquen.

Las escuelas de la ciudad que participaron con proyectos son la Escuela de Educación Técnica Nro. 1 con tres proyectos: “Compactador de biomasa”, “Accesibilidad modular” y “La Otra Cara de la Lluvia”. La Escuela de Formación Laboral Nro. 1 “Luis Perego” con el proyecto “Cooperativa Sol” y la Escuela Media Nro 6 con el proyecto “Dejando Huellas”.

Por ahora, los proyectos están en la etapa de pre-cooperativa escolar y, completando los requisitos exigibles por las autoridades de Educación Escolar Cooperativa de la Provincia, podrán constituirse formalmente en cooperativas.

n Stands

Cada grupo de alumnos fue acompañado por un docente y se ubicaron en los stands especialmente colocados para exhibir sus proyectos en las instalaciones de la Sociedad Rural de Azul. Por Cooperativa estuvo presente acompañando a la delegación el consejero Hernán Amador.

Por Fedecoba, entidad organizadora de este concurso, asistieron el vicepresidente Angel Echarren, el Gerente Ing. Mario Vitale, el secretario institucional Fabricio O’ Dwyer y consejeros que acompañaron a sus respectivas delegaciones escolares. Coordinó la jornada la docente Dora Caeiro, acompañada por el Lic. Juan Ignacio Fariña.

Un día de sol espléndido fue el aliado incondicional para el desarrollo de las distintas actividades al aire libre que permitió la interacción entre las distintas delegaciones escolares.

n Los proyectos

El Centro de Formación Laboral “Luis Perego” lleva adelante el proyecto de elaboración de fideos frescos para consumo familiar y venta, lo cual constituye una interesante alternativa para generar una fuerte de trabajo.

La Escuela Media Nro. 6 está trabajando en la reutilización de basura inorgánica, especialmente aquella que lleva mucho tiempo en degradarse y mediante la labor de reciclado, el grupo confecciona asientos que serán utilizados en el patio de la Escuela Nro. 1 donde funciona actualmente la Media 6.

La Escuela de Educación Técnica Nro. 1 presenta tres proyectos:

n Accesibilidad modular: El objetivo es brindar una alternativa al inconveniente que tienen muchas personas de movilidad reducida (minusválidos, no videntes, personas mayores, madres con carritos de bebé, personas con muletas) para hacer uso de las rampas de acceso que puedan presentar escasa funcionalidad.

n Compactador de biomasa: Consiste en fabricar una prensa manual con el fin de usarla para compactar biomasa (mezcla de materiales orgánicos con potencial calórico) y producir briquetas para la calefacción de las casas que no tienen conexión de red de gas.

n La otra cara de la lluvia: Consiste en desarrollar un sistema de recolección de agua de lluvia para su aprovechamiento en una vivienda, advirtiendo que el agua recolectada no es para consumo humano. La idea es concientizar sobre la importancia de cuidar un recurso tan importante como el agua y aportar una solución a la emergencia hídrica.