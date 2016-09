Tres claros líderes tiene el Clausura

La cuarta fecha del Torneo Clausura del Fútbol Senior se jugó ayer por la mañana dejando a tres claros líderes en cada una de las zonas. Es así que luego de los enfrentamientos que dejó el domingo, Barrio Norte de América está liderando la Zona “A”; Tres Llantas es el puntero de la Zona “B” y el FBC Argentino manda en la Zona “C”.

Con respecto a los resultados finales el equipo de América se impuso con un claro 6 a 0 sobre Sarmiento para mantener así el liderazgo de su zona; Tres Llantas tuvo que jugar de visitante, en suelo de Racing de Fortín Olavarría, donde consiguió el triunfo por 3 a 0; y la victoria del FBC Argentino, también de visitante, por 2 a 0 ante Ferro Carril Oeste de Tres Lomas.

n El resto

La fecha se completó con la victoria de Atlético Rivadavia sobre Atlético Trenque Lauquen por 4 a 2; el triunfo de Barrio Alegre ante Las Guasquitas en 2 a 0; Monumental que ganó su partido jugado de visitante, sobre Cecil A. Roberts de Salliqueló, por 4 a 0; y la goleada de Giat de Berutti por 6 a 0 sobre el Deportivo Argentino de Treinta de Agosto. Un sólo empate se registró ayer con el 1 a 1 entre Independiente de Rivadavia y Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen.

n Así sigue

La próxima fecha tendrá estos enfrentamientos: Atlético Trenque Lauquen vs. Barrio Norte de América; Sarmiento vs. Independiente de Rivadavia; Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen vs. Atlético Rivadavia; Tres Llantas vs. Giat de Berutti; Las Guasquitas vs. Racing de Fortín Olavarría; Monumental vs. Deportivo Argentino de Treinta de Agosto; Argentino vs. Cecil A. Roberts de Salliqueló y Barrio Alegre vs. Ferro Carril Oeste de Tres Lomas.