Trenquelauquenses, por tercera vez, en el Mundial de Tango

Entre las 636 parejas de 48 países que participan de una nueva edición del Mundial de Tango y que por estos días miden su talento para acceder a un lugar en la final que se realizará próximamente en el estadio Luna Park se encuentran dos bailarines trenquelauquenses: Hugo Altamiranda y Marcela Demaría. Ellos compiten en la categoría Tango Pista, que privilegia el baile social como una práctica de neta raigambre porteña.

Este destacado evento, del cual la pareja local participa por tercera vez consecutiva, se realiza en la Usina del Arte, el viejo edificio de la conocida empresa eléctrica ubicado en calle Mendoza al 500.

n Clases y competición

Desde la ciudad de Buenos Aires, Hugo Altamiranda contó a La Opinión detalles de su participación en este importante acontecimiento cultural de carácter internacional: “Llegamos el sábado al mediodía, nos instalamos en el hotel y nos vinimos enseguida a tomar un par de clases a la Usina del Arte y realizar la acreditación correspondiente. En este evento todo el tiempo tenemos clases desde las 16 hasta las 20 con diferentes profesores con los cuales abordamos diferentes técnicas y niveles”, comentó.

El bailarín explicó que, junto a su compañera “competimos ayer (lunes) en la primera ronda competitiva que se realizó a las 12.30 junto a otras 10 parejas pero, a lo largo de la jornada, pasaron en total 40 rondas y cada ronda tenía alrededor de 10 parejas. Es movidísimo todo porque mezclan lo que es Senior con Adultos Mayores. Hoy (martes) se hace la segunda ronda con la misma cantidad de gente”, señaló.

Anoche, al cierre de esta edición iban a conocerse los resultados que establecían cuáles de las parejas clasificaban a las semifinales que se realizarán este viernes.

n Expectativas

El multifacético artista recordó que “es la tercera vez que participamos y tenemos muy buenas expectativas más allá de que somos concientes de que el 80% de los participantes son bailarines profesionales, se dedican a esto, su vida depende de esto y todo el día están perfeccionándose. Nosotros trabajamos de otra cosa pero consideramos que no estamos en un nivel bajo y cada año que hemos venido hemos tenido un repunte importante en cuanto al puntaje. Esperemos tener la suerte de que justo el jurado nos vea haciendo lo que necesitan ellos ver para tener una mejor consideración de nuestra participación. Estamos muy entusiasmados y con mucha expectativa”, afirmó.

Altamiranda destacó la posibilidad de perfeccionarse que brinda este acontecimiento: “Las clases están muy buenas pero como son muy numerosas, todas con alrededor de 50 bailarines, a veces no pueden aprovecharse tanto pero siempre tratamos de captar dos o tres conceptos. Las clases privadas son más fructíferas pero también son muy costosas y no se pueden tomar muchas. Por otro lado, tenemos otros beneficios como los precios de la indumentaria para bailarines que están bastante baratos. En uno de los pisos de la Usina hay un espacio de venta, también en el tercer piso hay un piso donde funciona una milonga todo el día y donde se realizan las clases abiertas para principiantes. Allí entran entre 100 y 200 parejas que pueden estar cómodas para bailar. También hay dos micro-cines donde proyectan películas y actúan orquestas en vivo y dos salas más donde todo el tiempo están dando clases de danza. Desde las 16 hasta las 21 la actividad está a pleno, todo muy colmado de gente”.

Por último, comentó que “con Marcela disfrutamos cada momento, los re contra vivimos, siempre decimos que es un cansancio hermoso porque terminamos muy cansados pero también muy contentos. Y nos vamos con nuevas herramientas para llevar a nuestra ciudad evaluadas por profesionales de la danza”.