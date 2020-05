Trenque Lauquen votó a favor y ahora integra la Zona Norte

Días atrás se realizó la primera reunión virtual de Consejo Directivo de la Federación de Provincia de Buenos Aires de Básquet. Entre otras resoluciones se logró el cambio en el formato económico y deportivo de los Provinciales de Selecciones.

El dato raro: Mar del Plata y La Plata votaron en contra. La interna por una provincia clave en la vida de la CABB se puso en marcha con una disidencia insólita sobre un ahorro específico para los provinciales de selecciones.

La propuesta consiste en un ahorro del 50% del aporte que cada asociación hace para costear los gastos de los Provinciales. En este sentido, las 17 asociaciones pasarán a dividirse en dos zonas, (norte y sur), las cuales se subdividirán (la Norte con una sub zona de cinco y otra de cuatro, mientras que la Sur tendrá dos sub zonas de cuatro cada una). Allí se jugará en formato de todos contra todos en una sola sede en viernes, sábado y domingo. De cada una de estas sub zonas, el primero de cada una se clasificará al Final Four, que se jugará en una sede única.

Esto reduce los costos operativos de organizar un provincial, dado que en vez de seis delegaciones se pasa a tener cuatro y se tiene un día menos de competencia, por lo que el alojamiento y comidas serán menores.

Menos costos

La propuesta en lo económico toma valor dado que cada Asociación pagará lo que juegue y no como antes que entre las 17 tenían que costear los gastos de cada provincial, ayudadas también por el aporte que hacía Federación. Es decir que a costos de este año 2020 la reducción a abonar por cada Asociativa es de ciento diez mil pesos ($110.000).

Y cabe señalar que de manera inexplicable las Asociaciones de Mar del Plata, La Plata y Necochea votaron por la negativa al proyecto del descuento, en tanto que se abstuvieron Bahía Blanca y Esteban Echeverría.

Las nuevas zonas

Las zonas estarán conformadas de la siguiente manera, ZONA SUR: Partido de La Costa, Necochea, Tandil, Mar del Plata, Tres Arroyos, Punta Alta, Bahía Blanca y Olavarría, la cual se dividirá en dos sub zonas de cuatro equipos cada una.

Mientras que la ZONA NORTE está integrada por Zárate/Campana, Chivilcoy, Junín, Trenque Lauquen, Pergamino, La Plata, Avellaneda, Esteban Echeverría y San Nicolás. Esta zona se dividirá en una sub zona de cinco y otra de cuatro. Los ganadores de cada sub zona jugarán la etapa final.

La votación fue de 11 positivos, con La Costa, Junín, Pergamino, San Nicolás, Trenque Lauquen, Tandil, Punta Alta, Olavarría, Zárate/Campana, Tres Arroyos y Chivilcoy; y tres negativos, Mar del Plata, Necochea y La Plata, más dos abstenciones, de Bahía Blanca y Esteban Echeverría.

A partir de esta decisión, se definió armar una subcomisión para darle forma definitiva a distintas cuestiones en la parte deportiva y operativa, para poder poner en marcha esta reforma cuando se pueda volver a la competencia oficial.

Como se ve el resultado de esta votación es un anticipo de la situación interna de una Federación importante como Provincia de Buenos Aires, que está vinculada con la vida de la CABB en las reformas a llevarse a cabo. Y las Asociaciones que juegan su mapa político en detrimento del básquet nunca suman.

La ABTL

Desde la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen, su presidente, Mario Goya, junto a Jorge Lépori, estuvieron presentes en dicha reunión. Lépori analizó lo ocurrido. “Fue altamente positivo, en el sentido de que allana el camino para que las Asociaciones chicas puedan ser parte de esa competencia tanto en masculino como en femenino. También desde lo deportivo ya que permite una variedad de opciones que no se limitan solamente a disputar con los clásicos rivales de zona, los habituales Junín y Chivilcoy, ya que genera nueva instancia que va a permitir disputar ante otros rivales de otras Asociaciones similares a las nuestras”, dijo. A su vez habló de una presencia más inclusiva por parte de la Federación señalando: “se venía pidiendo un espíritu más inclusivo y que no sean siempre los mismos clubes en llegar a las instancias definitorias, y que las Ligas que hacen sus aportes también puedan participar. Seguro será todo un desafío para los clubes de la región y esto no da un nuevo marco para poder materializar un nuevo Torneo Provincial”.