Trenque Lauquen tiene el 53% de las camas ocupadas  y el sistema de salud responde bien

La lectura día a día de los indicadores de salud es lo que impone la emergencia sanitaria y por eso hoy en la reunión semanal del Comité de Emergencia se destacó que los números de contagios son tendientes a la baja y que la ocupación de camas del Hospital Municipal es del 53% lo que marca a un sistema de salud aún sin sobresaltos y con capacidad de respuesta.

Así lo mencionó el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Trenque Lauquen, Gustavo Marcabalo, a Oeste BA Radio de Fm Omega donde agradeció a la comunidad porque se observó una disminución en la circulación de personas durante el último fin de semana.

Seguimos en la misma fase

En el cónclave de hoy se estableció continuar de la misma manera que la semana anterior en la modalidad de Fase 4 administrada, mientras se prepara una campaña de concientización que estaría lista para los próximos días.

“Se hizo un análisis de la situación actual y de la evolución de la última semana. Se adoptó continuar de la misma manera que lo venimos haciendo. Continúan las prohibiciones de la reuniones al aire libre y en lugares cerrados, esto fundado en la curva de contagios experimentada en la última semana”, dijo el funcionario.

Cuando se le preguntó por los discursos que piden retroceder de fase y cerrar comercios, respondió que “tenemos que saber que la sociedad de Trenque Lauquen tiene un fuerte componente de asalariados que no verían afectados sus ingresos sin la concurrencia al lugar de trabajo, situación que no es la misma respecto a otra gente que tiene una actividad diaria” como comerciantes. Por lo tanto, “estas expresiones las venimos escuchando desde el primer día y temiendo como eje el cuidado de la salud también decidimos no descuidar la situación económica”.

Tendencia a la baja

Sobre el análisis del sistema sanitario, dijo que “hoy tenemos un total de camas ocupadas en el orden del 53% estamos con una buena disponibilidad aún, y la curva de contagios parece disminuir, se ve que los últimos informes tienden a la baja. Esto no es para festejar ni nada por el estilo, pero después de haber alcanzado los 100 casos positivos hoy estamos en 86 y también bajaron los casos sospechosos y eso nos permite trabajar mejor en el laboratorio. Entonces hoy el sistema de salud está bien y con capacidad de dar respuesta a la emergencia”.

En el final pidió “destacar el comportamiento de la gente el último fin de semana. Nosotros salimos a monitorear la ciudad, y se notó que el mensaje llegó que se tomó conciencia, hay que agradecer a la gente porque el movimiento disminuyó mucho, está llegando el mensaje, aún hay algunos sectores que falta llegar, estaremos buscando la manera de hacerlo. A esto lo superamos entre todos”, concluyó.