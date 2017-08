Trenque Lauquen sigue sin tener una nueva legislación para el 2,4D

La octava sesión del Concejo Deliberante, que se llevó a cabo el pasado 15 de agosto, volvió a dejar trunca la aprobación de una nueva normativa que regule, restrinja o prohíba el uso de los agroquímicos en nuestro distrito. Puntualmente se hace foco en los herbicidas 2,4D y 2,4DB, en un debate que los concejales vienen arrastrando desde el 2016, con varios proyectos que fueron debatidos y quedaron en el camino por falta de acuerdos y consensos. Así hoy todavía no se vislumbra un acuerdo sobre la cuestión.

La “grieta” en este tema volvió a reproducirse en la mencionada sesión. Por un lado, se trató un proyecto de ordenanza impulsado por el oficialismo que buscó aplicar una restricción en el uso y aplicación del 2,4D a partir del 1º de octubre y hasta el día 31 de marzo de cada año. Pero los ocho votos de los concejales de Cambiemos no alcanzaron contra los diez votos negativos de las bancadas opositoras, y así el proyecto fue denegado. En tanto, la misma suerte corrió el segundo proyecto de ordenanza, tendiente a prohibir, lisa y llanamente, el uso de estos herbicidas, impulsado por el bloque de Unidad Ciudadana y respaldado por los Vecinos Autoconvocados. En este caso la iniciativa sólo cosechó cinco votos afirmativos, por lo que también fue denegada.

Tras esto los ediles Pablo Larrosa (Unidad Ciudadana), Laura Angelini (UNA), Juan Pablo Ripamonti (FR) y Ricardo Paso (Cambiemos) opinaron acerca de cuáles fueron las razones por las que ninguno de los proyectos prosperó y Trenque Lauquen se quedó sin una nueva normativa propia que regule el uso de agroquímicos.

“Estrategia”

El concejal de Unidad Ciudadana Pablo Larrosa explicó que “hay que entender que los dos proyectos que se trataron eran de Cambiemos”. “El primero era una copia textual del proyecto de prohibición que nuestro bloque había presentado a principios de año que nunca trataron en comisión y como los tiempos se iban dilatando nosotros sacamos el despacho y lo presentamos. Lo del oficialismo fue una estrategia más que nada mediática”, dijo.

En este sentido el edil detalló: “Básicamente lo que nosotros pedimos fue la prohibición total de un agroquímico que tiene alta volatilidad. El 2,4-D, por ejemplo, puede flotar en el aire hasta 30 kilómetros independientemente de que haya viento o no. Y el proyecto presentado por nosotros pedía la prohibición sólo de dos versiones del producto para fumigaciones aéreas”.

Sobre los motivos del rechazo a dicha iniciativa, Larrosa consideró que “la respuesta en parte está en que algunos concejales tienen campo y están muy vinculados al sector agropecuario”. “Además, como sucede desde hace tiempo en Trenque Lauquen hay temor de ponerse en contra de la Sociedad Rural”, sostuvo.

En el mismo sentido destacó que la propuesta presentada por el bloque de Cambiemos de restringir el uso del 2,4-D desde octubre a marzo se basa en las mismas cuestiones. “Se trata de una falta de respeto para toda la comunidad”, enfatizó.

Por ello el edil también consideró necesario “rever” la ordenanza de creación del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Sin sentido

Por su parte, Laura Angelini (UNA) señaló que el motivo del rechazo al proyecto de restricción del uso de 2,4D de octubre a marzo responde a que “no tenía sentido aprobar un proyecto de estas características ya que existe una ley provincial que regula esto”.

Y además agregó: “Otro de los puntos que no compartimos es el de las sanciones. Creemos que en este proyecto las sanciones a quienes no cumplieran con la restricción eran insuficientes. Entonces decidimos no aprobar ninguna de las dos propuestas. Pero fundamentalmente el del oficialismo creímos que no tenía sentido porque la restricción ya estaba establecida por una ley provincial”.

Sin control

Por su parte, Juan Pablo Ripamonti, del FR, justificó el rechazo de su bancada a la restricción entre octubre y marzo en la ausencia a nivel municipal de un poder de policía en la faz preventiva y punitiva. “Los infractores que encontraron fue porque se los chocaron, no hubo una acción que previniera esas situaciones”, señaló.

Además agregó que debería introducirse en la ordenanza una modificación en el artículo sobre el monto de las multas, proponiendo desde su bloque un aumento del 500 por ciento en las mismas, ya que los importes que figuran son según él “irrisorios” para esa clase de infracciones.

Según Ricardo Paso: “Fue un retroceso muy grande”

El concejal Ricardo Paso (Cambiemos) consideró que el rechazo a los proyectos de regulación del uso de 2,4D en el distrito que se presentaron en el HCD “fue un retroceso muy grande en un tema importante para toda la comunidad”.

El abogado sostuvo: “Si bien había pequeñas diferencias, considero que se perdió la oportunidad de tener una herramienta que podía servir al Poder Ejecutivo para hacer frente a este problema”.

Y agregó que al no prosperar ninguna de las propuestas “el Municipio pierde el control directo sobre este tema y delega esa responsabilidad a la Provincia”. “En otras palabras, el Ejecutivo pierde el poder de policía sobre esta cuestión”, marcó.

Falto diálogo

Sobre los motivos por los cuáles el proyecto del oficialismo no prosperó, el edil sostuvo que “faltó diálogo y comunicación”. “Es una cuestión que se podría haber hablado y consensuado. Porque si creemos que únicamente es válida una determinada postura sin negociar eso lleva a rechazar cualquier propuesta que no sea la mía y hace difícil poder lograr algo”, esgrimió.

En este sentido agregó: “Entiendo que esta vez faltó diálogo en una cuestión que es importante para toda la comunidad”.

Por otra parte expresó: “Sigo creyendo que el rechazo al proyecto del oficialismo tal vez se haya dado porque estamos en época de campaña y eso hizo que no se llegara a consensuar”.