“Trenque Lauquen es increíble”, dijo Roth

La 52º edición de la Maratón de Reyes “Camilo Martino” tuvo como ganador al favorito de la prueba, el atleta de Carmen de Patagones Matías Roth. Los recientes resultados y registros, principalmente el establecido en la carrera de Reyes de Bahía Blanca, donde marcó el récord, lo posicionaban como el gran candidato a ganar en Trenque Lauquen. Y así fue.

Roth corrió una carrera perfecta, aunque debió sortear una molestia física, y lideró la prueba de principio a fin. “Salí a correr buscando parciales buenos, pero en la curva del kilómetro pisé un charco con agua y sentí una dolencia en el gemelo que me empezó a molestar, a pesar de eso traté de seguir”, reveló el ganador de la carrera. Y agregó que por momentos el viento también fue un factor importante señalando: “A pesar de la molestia quería mantener el ritmo, aunque cuando tenía viento en contra hacía mucha fuerza, pero bueno, estoy acostumbrado a correr con viento porque en Carmen de Patagones siempre sopla el viento”.

Al finalizar la primera vuelta, Matías Roth ya llevaba una ventaja considerable sobre Julius Rono y con el paso del circuito esa diferencia se amplió. Detrás de él se fueron intercalando las posiciones, pero Roth estaba lejos de todo eso. “En los últimos 700 metros levanté para ver como respondía el cuerpo, sabía que Julius había estado cerca en algún momento”, comentó.

Y sobre el público local, el ganador destacó: “La verdad que es increíble la gente de Trenque Lauquen, me hace sentir como a uno más de la ciudad. A mi me gusta venir porque es una de las carreras más tradicionales del país y porque siempre están los mejores corredores argentinos y de Sudamérica, eso habla muy bien del evento. Y a mi me gusta correr con los mejores”.

A Matías también le consultaron sobre algunos episodios polémicos que vivió en Bahía Blanca. “Ahí corrí muy bien, con parciales muy buenos y en el kilómetro 3,5 se me acercó un ciclista para increparme y decirme que no haga el récord de la carrera, supuestamente mandado por el acreedor de ese mérito. Me empujaron pero pude seguir corriendo igual”, contó.

Y consultado por la ausencia de Miguel “Mito” Guerra señaló: “Sólo hablo de Matías Roth, no hablo ni tengo contacto con él. Supongo que si no vino fue porque estará lesionado. Yo entreno y trato de hacer las cosas bien, llegar a la punta es fácil pero lo difícil es mantenerse, en mi caso ya llevo casi diez años en el lote de punta y eso marca que venimos haciendo las cosas bien con mi equipo de trabajo, que está todo en Patagones”.

A pesar de que recién comienza el año, para los atletas de elite la cita de Trenque Lauquen marca el fin de la temporada 2017, ya que después de esta carrera todos se toman un descanso para comenzar luego con la pretemporada. Y el caso de Roth no es la excepción. “Tuve un 2017 muy bueno, ahora me voy a tomar unos días para descansar con mi familia, acabo de ser padre hace muy poco y quiero disfrutar el tiempo con ellos. Luego iniciaré la pretemporada para comenzar en Cipolleti en marzo, como cada año. Luego espero estar en las competencias más importantes del país”, anticipó.