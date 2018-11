Trenque Lauquen, en el 18° puesto entre los municipios del país que mejor administran sus recursos

Macri encabezó y realizó la apertura del acto, en el que participaron unos 1.000 jefes comunales de todo el país y de distintas fuerzas políticas. Miguel Fernández no sólo fue uno de ellos, sino que además disertó en un foro coordinado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sobre el acceso a la tierra y el programa de viviendas.

Precisamente, en ocasión de la visita del Presidente Macri y de la Gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal a Trenque Lauquen, el Intendente les entregó una carpeta con una detallada explicación de cómo opera el sistema por Círculo Cerrado para la construcción de viviendas y la posibilidad de aplicarlo en todo el país.

Fernández además invitó a Frigerio a visitar nuestra ciudad cabecera el próximo 18 de diciembre para inaugurar obras de Hábitat en el sector noroeste.

Sobre su exposición en el foro, el Intendente hizo especial hincapié en la planificación que distingue al distrito desde hace años y en la gran inversión en obras estos años que no tienen rédito político porque se realizaron bajo tierra.

Para el ranking, en el que 112 municipios se anotaron para ser evaluados, se tuvieron en cuenta tres pilares: orientación a resultados, manejo financiero del municipio, planificación y participación. Trenque lauquen quedó 11° en uno, 27° en otro y 17° en el restante, para situarse finalmente en el puesto 18°. El resultado es la consecuencia de datos de 2016, donde aún no pesaron datos que hoy podrían tener otra significancia, como la actualización del plan estratégico.

De la Charla Federal orientada por Frigerio, además de Fernández –compartió la conferencia de prensa del Ministro que se transmitió en vivo por los canales nacionales- intervinieron los intendentes Raúl González (de El Sombrero), Yolanda Vega (El Cerrillo), Brunilda Rebolledo (San Martín de los Andes), Pablo Mirolo (La Banda) y Gustavo Hein (Basavilbaso).