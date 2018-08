Trenque Lauquen definió a los ganadores de la etapa distrital de las Olimpiadas Emprendedoras

El distrito definió ayer seis ganadores de los que surgirá el estudiante o la estudiante que representará a Trenque Lauquen en la instancia regional de las Olimpíadas Emprendedoras.

La etapa distrital se realizó en la Casa de la Historia y la Cultura y contó con la participación de 60 estudiantes secundarios. A partir de las actividades, quedaron seis representantes. De ese total y a partir de una nueva competencia, surgirá el ganador que representará el distrito en la etapa regional.

Este programa denominado Olimpíadas Emprendedoras es organizado en conjunto por las áreas de Producción de los municipios que integran el grupo RIL: de Salliqueló, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Pellegrini y Trenque Lauquen, y está dirigido a chicos y chicas de entre 14 y 17 años de escuelas secundarias. Ha involucrado a unos 300 jóvenes de la región.

Los ganadores del distrito que lograron cumplir con los objetivos del juego “la aventura de emprender” son los siguientes:

– Yanil Delgado (obtuvo el puntaje más alto de la región).

– Catalina Arto.

– Baltazar Rapizanda.

– Estéfano Pichinini.

– Abril Gómez.

– Ezequiel Páez.

El intendente municipal, Miguel Fernández, les dio a los jóvenes la bienvenida: “De alguna manera me siento emprendedor, fui cadete y DJ para tener independencia. De grande hice también emprendimientos productivos”, señaló.

En ese sentido les dijo que “quizás esta sea la primera vez que se les despierte lo que es emprender, cómo llevar adelante una idea, una ilusión y una fantasía que tengan en la cabeza”.

“La vida te da siempre revancha, si fracasan, “pum para arriba”, a volver y a redoblar el esfuerzo. Con esfuerzo y ganas todo se consigue”, aconsejó.

La titular del área de Producción municipal, Clarisa Fabris, explicó que “el objetivo de este programa es trabajar habilidades blandes relacionadas con el emprendedorismo. Es un juego de mesa que se llama “La aventura de emprender”, con una lógica que no cuenta con casilleros y/o dados, sino que se basa en la toma de decisiones vinculadas con la producción, el mercado, el pedido de créditos o subsidios, la compra, la importación, inversión y este tipo de cosas que hacen al día a día de un emprendimiento”.

Sobre su experiencia en las Olimpíadas Emprendedoras, Ezequiel Páez, uno de los ganadores distritales, señaló que “Fuimos no demasiado convencidos, porque pensábamos que se trataba sólo de un juego de mesa, pero es muy entretenido y está bueno. Para jugarlo hay que pensar bien cómo avanzar, cómo combinar los procesos y llegar al objetivo”.

El juego propone unos lineamientos básicos y los participantes irán avanzando a medida que se toman decisiones.

La competencia regional de las Olimpíadas Emprendedoras será el miércoles 22 de agosto, nuevamente en Trenque Lauquen. Se dividirá en dos etapas, según explicó la secretaria de Producción municipal, donde habrá mesas distritales primero, que darán un ganador por distrito. Luego, se enfrentarán los primeros puestos de cada distrito y de ahí saldrá el ganador regional.