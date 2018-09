“Trenque Lauquen debe ser el centro de desarrollo de la región”

Es un apasionado de la gestión, un estudioso y meticuloso; tanto que a veces eso lo distrae de algunas cosas que admite hace mal, como no sentar más seguido en la foto a los miembros partidarios. Tiene a Trenque Lauquen en la cabeza. Cantidad de cuadras, manzanas, ramblas, multiplicadas por hectáreas, césped, cantidad de hombres que lo cortan, combustible que requiere etc. y una gran facilidad para sacar cuentas en el aire sin calculadora. Sus colaboradores dicen que suele alterar las agendas y cambia los planes del día sobre la marcha y también que le gusta andar solo, sin asesores y ocuparse personalmente de temas que hasta podrían parecer de menor cuantía, pero prefiere estarles encima.

Para la entrevista periodística la agenda se cumple en tiempo y forma. En la misma va a destacar el nucleamiento regional y dirá que Trenque Lauquen debe ser la locomotora de este tren del noroeste.

Antes comienza diciendo que la retracción de la economía y su golpe en lo social se siente en el municipio. “Se incrementan los pedidos sociales, subsidios para pagar servicios por ejemplo, eso lo estamos viendo en el último tiempo”.

-¿Cuáles son las obras con las que va a cerrar el año?

-Nosotros tenemos tres grandes desafíos hasta fin de año, la guardia del Hospital, el geriátrico de Beruti, y al obra de infraestructura en 30 de Agosto de pluviales. Después hay otras obras que no dejan de ser importantes, pero estas son las que más destacamos ahora.

-Todas las semanas hablamos con dirigentes sobre la región. ¿Para qué está Trenque Lauquen en este contexto regional?

-Nuestra visión estratégica es que Trenque Lauquen sea el centro de desarrollo del oeste de la provincia; no por una visión “imperialista” si no porque creemos que podemos ayudar a todas las localidades que nos rodean a tener mejor calidad de servicio, mejor oferta educativa, mejor oferta productiva, de tener una mirada regional que entre todos nos permita crecer y Trenque Lauquen por volumen, por historia por planeamiento por capacidades de otros gobiernos y por el que nos toca a nosotros es el actor principal, no el único esto es muy importante; por eso trabajamos en la red de intendentes esta red colaborativa que tratamos de ayudarnos para que tengamos mejor calidad de servicios.

En Salud Trenque Lauquen está muy bien posicionado por inversiones y por visión estrategia.

-¿Qué experiencias le dejó Oeste Arriba?

-Poder trabajar más allá de las diferencias políticas entre intendentes que tienen los mismos problemas cotidianos, creo que nosotros hemos aprendido de otros municipios a hacer cosas que otros las hacían mejor que no se nos ocurrían a nosotros.

-¿Se va a presentar para la reelección?

-Si, si ya lo anticipé después la gente decidirá en la elección pero creo que 4 años para la cantidad de proyectos e ideas que uno tiene en la cabeza y uno que es medio acelerado 4 años es poco creo que también es sano no más de dos períodos.

-¿Cuál es la relación con el HCD, la oposición y la oposición interna?

-La relación es buena, no hemos tenido grandes problemas hemos estado a disposición, de cada uno de los pedidos.

Sobre la situación interna de Cambiemos es conocida por la gente, he pretendido ser cauto, hay que ver los hechos más que las palabras, y también estoy convencido que no voy a perder un solo minuto de la gestión distrayéndome en cuestiones políticas internas.

Cuando se le preguntó la asistencia en obras de Nación y Provincia, respondió: “Solos no se puede. Barracchia fue un fenómeno, y aún en gobiernos opositores él hacía gestiones y conseguía cosas. Con recursos propios no se puede hacer todo. Hemos recibido muchos recursos y obras de Nación y Provincia, como el barrio Uocra, La Lonja, la guardia del hospital, los colectores y muchas obras más. Hay que viajar, hay que ir y venir. El éxito es de todos, incluso del equipo. Porque cuando dicen que Miguel no tiene equipo es mentira, nos costó quizás el primer año y hoy jugamos las grandes ligas y nos reconocen en Provincia y Nación por las cosas que hacemos y eso nos llena de orgullo.