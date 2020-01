Trenque Lauquen: ¿Camino a ser ciudad cosmopolita?

A nadie sorprende ya encontrar en la cola del supermercado, en un bar, realizando un trámite en el banco, en reuniones, en el trabajo, en una plaza o caminando por las calles de la ciudad a personas provenientes del extranjero que han elegido Trenque Lauquen para instalarse y desarrollar su vida en esta tierra. Y no se trata solamente de personas que han llegado desde países limítrofes sino también de regiones mucho más alejadas. En algunos casos puede señalarse que no se trata de familias aisladas sino ya de una comunidad que ha llegado a la ciudad trayendo sus costumbres y conviviendo de la mejor manera con sus vecinos.

En otros casos, sí son familias o, simplemente, personas que por diversas razones han llegado a la ciudad en soledad para desarrollarse laboral y profesionalmente. Así han tomado forma muchas historias.

n Países

Si bien no hay registros precisos sobre la cantidad de personas de origen extranjero que hoy viven en Trenque Lauquen, sí puede saberse que hoy conviven en la ciudad comunidades numerosas de chinos, venezolanos, bolivianos y paraguayos instalados desde hace años en la ciudad. También familias provenientes de Uruguay, Chile, Puerto Rico, Senegal e incluso de Holanda, entre muchas otras.

Sin lugar a dudas, en un mundo cada vez más global no es de sorprender que este tipo de situaciones tengan lugar. No obstante, lo que sorprende a nivel local es la variedad de las comunidades que hoy conviven en Trenque Lauquen, una característica que la distingue de otras localidades de igual magnitud y de rasgos similares de la región y la provincia.

n ¿Por qué?

¿Y cuál es el atractivo de Trenque Lauquen para que este fenómeno tenga lugar? Desde inmobiliarias locales no sólo afirman recibir asiduamente a personas o familias enteras realizando consultas para encontrar un inmueble para alquilar sino que también destacan las características de la ciudad que la hacen atractiva no sólo para extranjeros sino para argentinos de otras localidades que también deciden instalarse aquí.

El martillero Martín Montejo comentó: “Vienen personas con inquietudes de alquilar provenientes de otros países. Salvo gente que está asentada desde hace años como algunos bolivianos o chinos que hace tantos años que están acá que han ido adquiriendo inmuebles, el interés de los nuevos grupos étnicos solamente es por la locación tanto sea comercial o de vivienda. En algunos casos buscan locales, en otros departamentos, porque son parejas, personas solas, grupo de dos o tres amigos”.

Consultado si esta misma situación ocurre en otras ciudades de igual magnitud que Trenque Lauquen, Montejo comentó: “No, no ocurre, Tranque Lauquen siempre fue la joya del oeste y está vista como una ciudad que tiene mayores posibilidades laborales que otras ciudades de alrededor. Quizás en ciudades más grandes como Santa Rosa u otros lugares como 9 de julio, tal vez Bragado puede darse un fenómeno similar. Trenque Lauquen es visto como un lugar con grandes posibilidades”.

n Oficios y profesiones

Por su parte, el corredor público Marcelo Moita comentó que “hay muchas comunidades de extranjeros instaladas en la ciudad”. “Peruanos, uruguayos y paraguayos relacionados principalmente con la construcción, bolivianos relacionados a la parte de ropa, chinos con los supermercados, también mucha gente que invierte en el campo”, describió.

Respecto del por qué eligen la Argentina y una ciudad como Trenque Lauquen para instalarse, el martillero opinó: “Si bien nosotros estamos en una situación difícil, hay países limítrofes que están atravesando una situación mucho más compleja que nosotros. En toda la Argentina, en sus principales ciudades pero también en aquellas ciudades del interior, el que viene de afuera encuentra que, más allá de los problemas económicos que hay, siempre encuentra trabajo, también la salud y educación que son gratis. Es una característica que no es fácil encontrarla en otros países. Entonces, más allá del trabajo y el problema que tienen, también buscan eso, lo básico ya lo tienen”.

En el mismo sentido, Moita explicó algunas de las razones por las cuales Trenque Lauquen, más allá de país en general, es elegida no sólo por los vecinos de la región y desde otros puntos del país sino también por comunidades de extranjeros. “Buscan ciudades ordenadas, estratégicas, de crecimiento. Y, como ya señalé, lo básico lo tienen logrado. Otros países vecinos no están tan así como nos cuentan más allá de que la economía esté más ordenada que la nuestra. Pero en educación, salud y servicios que funcionan Argentina se destaca más. La gente de afuera lo valora más. En Trenque Lauquen se ve un funcionamiento básico muy bueno desde el Hospital, los colegios estatales o privados”, apuntó.

Respecto de si este fenómeno también se replica en otras ciudades, Moita señaló: “Hay distintas comunidades. Los chinos, por ejemplo, en un pueblo chico también sobreviven, por ahí otras comunidades buscan la construcción, ciudades más grandes porque hay trabajos de edificaciones de envergadura, zonas más grandes y vienen a parar acá. Un negocio normal de tienda tiene que tener ciudades de más gente y eligen las ciudades medias. Trenque Lauquen, al estar en un punto estratégico por el cruce de rutas, también es una característica que la tienen muy presente. Los extranjeros ven que, en Argentina y en ciudades como Trenque Lauquen, más allá de los problemas económicos que tenemos, lo básico lo tienen mejor que en sus países de origen”.

Por último, el entrevistado comentó que también recibe con frecuencia consultas de extranjeros para instalarse en Trenque Lauquen.