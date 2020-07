Son cinco los casos confirmados en Trenque Lauquen

La subsecretaría de Salud municipal informó esta mañana (lunes) que de los 12 casos sospechosos de Covid-19 pendientes, 11 fueron descartados y uno (1) dio positivo, siendo de cinco (5) el total de los que están en esa condición a la fecha.

Asimismo se registraron otros cuatro (4) casos sospechosos de los que se enviaron las muestras para su testeo y hay 68 personas en aislamiento por contacto estrecho con un caso positivo..

La cantidad de casos descartados ahora es de 82; 124 personas se encuentran en cuarentena en el distrito -105 en Trenque Lauquen, 10 en Treinta de Agosto y nueve (9) en Berutti- y 929 abandonaron esa situación por haber sido dadas de alta.

En este sentido, cabe destacar que este es el segundo momento de la pandemia en que hay casos positivos en Trenque Lauquen, y que se ha solicitado por distintos medios ser cuidadoso con las publicaciones sobre todo en las redes sociales, donde circulan muchas noticias falsas.

Incluso desde el Municipio se viene dando vuelo a la idea de no estigmatizar a los vecinos que son casos positivos y que “a cualquiera le puede pasar”. Y así lo han sentido muchos vecinos, impulsándose incluso una campaña de apoyo vecinal por las redes a quienes fueron afectados por el virus.

De todas formas, no faltaron en las últimas horas los cruces por las redes sociales, e incluso una vecina publicó ser una trabajadora de la Unidad Penal 20 y haber dado positivo, pidiendo a la gente que sea un poco más solidaria y “no hablen si no saben”. “No den nombre si no lo tienen, no es su responsabilidad difamar gente que todavía no tiene sus resultados, porque ustedes no se imaginan lo que es estar de este lado”, destacó, remarcando entre otras cosas: “Sepan que uno no se contagia porque quiere”.