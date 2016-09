Tras los Kuryaki y Noble, le toca a Guasones

Aún se escuchan diferentes opiniones sobre lo que dejó el mega evento AcercArte, impulsado desde Provincia, que tuvo su desarrollo en Trenque Lauquen el último sábado y domingo. Y en ese marco el secretario de gobierno municipal, Juan Simón Pérez, brindó su balance sobre lo vivido en la ciudad con las citadas jornadas, refiriéndose además al próximo fin de semana, en el que habrá más actividad cultural importante, ahora con los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante.

Así, respecto a la propuesta de AcercArte, Pérez destacó que “fue una participación muy importante que la Provincia hizo en Trenque Lauquen con un espectáculo que no se recuerda con esta magnitud, despliegue e importancia”. “Se hace en simultáneo en otros lugares y los números que nos tocaron a nosotros, si bien son conocidos y de primer nivel, quizás no tienen la cantidad de convocatoria que tienen otros. Por otro lado, el sábado el clima no acompañó pero lo que fueron las actividades de cine, teatro y actividades para chicos, estuvieron colmadas”, dijo.

Asimismo, el funcionario agregó que se trata de “una propuesta interesante que también hay que señalar que llegó a un lugar donde también hay actividad cultural intensa y la gente no tiene la avidez y necesidad de ver un espectáculo determinado tanto como puede ocurrir en otros lugares”.

n Precisión

Y en este marco, el funcionario además destacó: “A mi me llamó la atención la precisión con la que se desarrollaron las dos jornadas, aunque hay aspectos que se sobredimensionan porque se calculan para otros lugares y Trenque Lauquen no tiene una exigencia de tanta magnitud en ese sentido como sí se requiere en otras ciudades. Pero la precisión de las actividades, todo cronometrado, todo programado, nada improvisando, fue muy importante”.

Por otro lado, Pérez anunció que el próximo sábado continuará la actividad con la presentación de la banda platense de rock Guasones frente al palacio municipal en el marco del festejo por el Día de la Primavera que organiza la Municipalidad de Trenque Lauquen. Y también actuarán cinco bandas locales que se presentarán de teloneras del reconocido grupo.

Así se remarcó que este es sólo el inicio de una serie de actividades previstas para los próximos meses con más eventos realizados conjuntamente con otras instituciones enmarcados en lo que promete ser un fin de año cargado de cultura.