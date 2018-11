Tras la tradicional caminata, el lunes se inaugura el hogar de protección para víctimas de violencia

El Día de la No Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Este año es domingo.

La caminata a realizarse un día después, el lunes, comenzará a las 18 hs. en la esquina de las calles Estrada y Nueve de Julio, donde funciona la Comisaría, y terminará alrededor de las 19 hs. en Lagos, Fleming y Houssay, en Barrio Parque, donde está el mencionado Hogar, cuya creación fue contenida en la ordenanza nº 4494/16.

El inmueble de “La mitad del cielo” ocupa 60 mts. cuadrados en un predio con una superficie de de 254,52 mts. cuadrados. Fue refaccionado y puesto en valor para adecuarlo a las necesidades que requiere su funcionamiento.

A partir de gestiones iniciadas por el intendente municipal, Miguel Fernández, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires concedió el uso de la vivienda –ordenanza n° 4702/17 aprobada-, que tiene dos habitaciones, un baño principal amplio, una cocina y un estar-comedor.

El Hogar “La mitad del cielo” está destinado a brindar protección, albergue, alimentación y contención temporal a mujeres con o sin hijos que se encuentren atravesando situaciones de violencia de género que impliquen un riesgo para su integridad, y que no cuenten con otro espacio de resguardo dentro de sus redes y vínculos más cercanos.

La inversión total para mejorar sus instalaciones y comodidades ronda el millón de pesos que fueron aportados con fondos municipales y un subsidio de 500.000 otorgado por la subsecretaria de Género y Diversidad Sexual dependiente de la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Los trabajos que se ejecutaron incluyen:

– Movimiento de suelo para facilitar los accesos al lugar.

– Cerramiento perimetral con un alambrado olímpico y postes de hormigón.

-Mejora en la arboleda.

– Generación de un acceso vehicular sobre la avenida Lagos para favorecer la libre circulación.

-Pórtico en voladizo materializado en steelframing–pintado con el color identificatorio de la violencia de género: Violeta.

-Acceso peatonal sobre calle Fleming, teniendo en cuenta la escala barrial.

– Portones de acceso en caño estructural y tablas de madera realizados por personal de la Herrería Municipal.

– Instalación de gas nueva y conexión a la red de gas natural, dejando prevista una ampliación futura.

-Instalación de tres calefactores y un termotanque.

– Instalación de agua: Se colocaron dos tanques, uno de alimentación de agua de red para consumo y otro tanque de reserva de agua pozo para riego.

– Nueva instalación de cloacas. Las que estaban eran obsoletas.

– Nueva instalación eléctrica, anulándosela existente.

-Fortalecimiento de la iluminación exterior e interior, brindándole seguridad al predio.

– En el interior de la vivienda, se pusieron artefactos de luminaria led, optimizando el consumo eléctrico. Y en lo que hace a la iluminación urbana se reubicaron y colocaron nuevas luminarias peatonales también con sistema led.

– Se colocaron nuevas aberturas de aluminio blancas, elaboradas en la fábrica que el Municipio tiene en el predio de la ex Serenísima. Las puertas placas interiores son de madera y se colocaron teniendo en cuenta la mejor accesibilidad al lugar.

– En el baño se reemplazaron los azulejos originales por cerámicas nuevos, de color blanco. También fueron reemplazados todos los sanitarios y la grifería.

– En la cocina hubo sustitución de la mesada existente y se amplió y colocó un nuevo bajo mesada de melanina blanca, con detalles de aluminio. También se instaló un anafe y nuevos revestimientos en reemplazo de los existentes.

– En los revoques exteriores se reconstruyó la capa hidrófuga vertical y se hicieron revoques gruesos y finos a la cal.

– La cubierta de chapa preexistente fue cambiada totalmente por nuevas chapas aluminizadas de zinc.

– En los cielo raso interiores se colocó una estructura de perfiles de aluminio y placas de roca de yeso masilladas con molduras en todo su perímetro. Y los cielo raso exteriores se reconstruyeron con estructuras metálicas y placas cementicias.

– Se pusieron pisos nuevos de cerámico en núcleos húmedos y espacio comunes, mientras que en dormitorios se utilizaron pisos flotantes de madera para brindarle calidez al lugar.

– En paredes interiores y exteriores se decidió como terminación, la restauración y pintura.

– En cuanto al equipamiento se dotó al edifico del mobiliario necesario para su correcto funcionamiento.

– Teniendo en cuenta el rol que cumple el predio, como medidas de seguridad y preventivas, además del cerco perimetral se instalaron dos cámaras de seguridad en lugares estratégicos. El inmueble será monitoreado las 24 horas.