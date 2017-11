Tras el fallo de la Corte, Ochoa dejó la presidencia de Ferro

Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que prohíbe a magistrados y funcionarios públicos a ejercer cualquier tipo de cargo en entidades con personería jurídica, se conoció la primera renuncia a nivel local y se trata de la de Esteban Ochoa, ahora ex presidente de Ferro, quien se despidió con una emotiva carta en su cuenta personal de Facebook. El texto expresa lo siguiente:

“Hoy con un gran dolor, les comunico que dejo de ser el presidente de Ferro. Han sido 2 años y medio de mucho trabajo y dedicación por el club que amo y que adopté cuando llegué a Trenque Lauquen. Son motivos personales y laborales que hacen que hoy con mucho dolor tome esta decisión, ya que había muchas cosas por terminar y que eran mi sueño verlas finalizadas. Ferro hoy por hoy es un club pujante, repleto de actividades y de deportistas que diariamente concurren al club, un club en donde cada vez hay más chicos practicando deportes, y cada más vez más deportistas identificados con nuestros colores verdes y blancos. Fue un honor haber podido ser presidente de un club con tanta historia, tan importante y con tanta llegada a la sociedad. No puedo irme sin agradecer a varias personas que estuvieron conmigo en este tiempo, empezando principalmente por mi familia Silvana, Micaela y Juli. Luego, a mis amigos Tati, Mauri, Javier Delgado, Efren, a la secretaria del club Jimena, a Jorge Delgado, a Fede Guerra y otros tantos más que estuvieron en estos dos años y medio. También a Marcos Rodríguez, que realizó con mucha responsabilidad la tarea de director Deportivo del Club y por último a Facundo Sotullo que siempre me dio una mano en el área de Prensa. Ahora vendrá otra gente que espero, junto a ellos, ayudarlos desde otro lado a culminar nuestros proyectos.

Por último, agradecer a todos los medios de prensa que siempre estuvieron para lo que necesite.

Y finalmente a Jorge Martínez, que fue la persona que me incentivó para afrontar este desafío de ser presidente de un club tan grande como Ferro”.

n Así siguen

En estos momentos, quedó provisoriamente como presidente Héctor Oscar Bruccieri, quien hasta hace algunas horas se desempeñaba como vice. En diálogo con La Opinión, “Tati” afirmó: “El fin de semana nos vamos a reunir y vamos a decidir que hacemos, todavía no puedo confirmar si seguiré yo en el cargo o se designará a una nueva persona, lo estamos charlando con la comisión directiva”, informó.