Transportistas piden una ley que estipule una tarifa única de la carta de porte

El martes a las 00.00 transportistas de Trenque Lauquen iniciaron una medida de fuerza en rutas 5 y 33 a través de la cual reclaman por una ley que establezca una tarifa única en la carta de porte ya que, según expresaron a este medio, el actual sistema genera un importante perjuicio económico a todos quienes brindan este servicio.

La Opinión estuvo allí y dialogó con José María, uno de los manifestantes, quien explicó las causas de esta manifestación pacífica que, hasta no alcanzar una respuesta concreta, amenaza con extenderse indeterminadamente.

“La manifestación de hoy es por la mala tarifa que se está pagando, por los aumentos de combustible y los costos generales para mantener un camión. Es una cosa que lleva a la otra, porque aumenta el combustible, aumentan las gomas, aumentan los repuestos, aumenta la mano de obra del mecánico y nosotros cada vez estamos cobrando menos. Hoy mantener un camión cuesta mucho porque a nosotros nos exigen muchas cosas y todo es gasto y nosotros producimos con el camión. Pero muchas veces tenemos que dejar de ponerle cosas al camión que le hacen falta para cumplir con todas estas exigencias. De lo contrario, nosotros en la ruta no podemos andar porque nos frena prefectura o gendarmería y nos secuestra el camión por no contar con ciertos requisitos”, comentó.

n Tarifa única

Cabe señalar que la medida de fuerza es a nivel nacional y la llevan adelante choferes y propietarios de camiones que, como ya se señaló, reclaman por una ley que estipule una tarifa única de la Carta de Porte. Respecto de esto último, el transportista expresó que “tiene que ser una tarifa que se establezca por Ley nacional porque hoy en día a nosotros nos ponen en la carta de porte una tarifa que nadie la cumple porque no es ley. Nosotros exigimos que haya una ley que represente la tarifa que nosotros queremos cobrar. Acá aumentan la tarifa dos o tres meses antes de la cosecha y después, durante los nueve meses restantes del año, la tarifa va para abajo. Hoy estamos cobrando un viaje a Rosario $570 menos la comisión del transporte de la cual cobran un 10%. Y en ese viaje tenemos 1.000 km ida y vuelta, tenemos 9 mil pesos de gasoil más peaje, más playa, más lo que uno gasta en el camino. Una goma sale casi 10 mil pesos. Es obvio que hay algo que no está funcionando bien”.

n Tiempo indeterminado

En cuanto a la metodología del paro, el entrevistado comentó que “el camión que va con cereal está parado 24 hs. y sino se vuelve por el camino en el que vino. Los que no tengan transporte de cereal se les pide una colaboración de un hora y sigue su camino”. Consultado sobre cómo prevé que continuará el conflicto, el transportista señaló que “si no tenemos ninguna notificación, esta medida de fuerza será por tiempo indeterminado. La misma se está haciendo en este mismo momento en Santa Fe, Córdoba y en varios puntos de la provincia de Buenos Aires que son las provincias que más cereales mueven”, dijo antes de agregar que “si no hacemos nada nadie va a hacer nada por nosotros. A nosotros no nos gusta hacer esto pero no nos queda otra. Yo tengo camión propio y asimismo se me complica, mucho peor la persona que tiene chofer”.

Por último, José María solicitó la solidaridad de todos los camioneros de Trenque Lauquen. “Pedimos que colaboren todos los camiones de Trenque Lauquen. Que no tengan miedo a nada, nosotros estamos reclamando lo nuestro y si logramos algo lo logramos para todos, que vengan un rato, no pretendemos que estén día y noche”, culminó.