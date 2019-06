Tránsito: “Se están registrando menos accidentes”

Una baja de accidentes de tránsito puede percibirse en el distrito de Trenque Lauquen luego de que, desde hace meses, tanto personal policial como inspectores de tránsito se abocaran conjuntamente al despliegue de distintos operativos en sectores puntuales de la ciudad cabecera, en rutas y en la vecina localidad de 30 de Agosto.

Así lo afirmó a este medio el titular de la Jefatura distrital de Policía, Marco Antonio Arregui, quien también brindó detalles de todo lo trabajado en el último tiempo en materia de seguridad vial.

“Estadísticamente se están registrando menos accidentes y, dentro de lo que se pretende, hay un buen control del tránsito. Hoy se trabaja en todo lo que es control de tránsito y eso incluye la prevención en general en la ciudad, rutas y operativos de alcoholemia. Se trabaja siempre en conjunto con el municipio, con los inspectores de tránsito y también con la policía de seguridad vial (caminera). Todo este trabajo ha dado muy buenos frutos, los operativos se hacen continuamente en diversos puntos de la ciudad y a toda hora y casi todos los días”, explicó.

n Concientizar

Asimismo, Arregui señaló que en estos operativos “se controla todo tipo de vehículos. Se trata de sacar de circulación esas motos que generan ruidos molestos y que disgustan tanto a la población con las contra-explosiones. Se controlan también automóviles, camionetas y camiones. Los fines de semana se aboca mucho el personal al control de espacios públicos como plazas y el parque municipal donde se congrega una gran cantidad de gente a disfrutar de la tarde de sábado o del domingo. Por eso es que se hacen estos operativos para que no haya importantes accidentes de tránsito con algún joven que exceda la velocidad, por ejemplo, con una moto. También nos abocamos a los operativos de alcoholemia que se hacen durante los fines de semana y en horario nocturno, tanto a temprana hora (ni bien entra la noche) como también a lo largo de la madrugada”. En el mismo sentido, afirmó que “estos operativos no sólo han dado sus frutos sino que han concientizado a la población y a jóvenes para que, si van a tomar bebidas alcohólicas, no conduzcan para evitar así una infracción y el secuestro del vehículo. Y entonces el que conduce trata de no consumir bebidas alcohólicas. Esto lo vemos porque la gente lo comenta y nosotros lo notamos día a día. Lo bueno de esto es el trabajo de concientización que se hace hacia el ciudadano. No sólo ven a la infracción como una penalidad sino que se concientizan de que no deben beber alcohol sin van a conducir”.

n 30 de Agosto

Por otro lado, el entrevistado destacó que, en lo que respecta a estos operativos de alcoholemia “a partir del fin de semana pasado se comenzaron a hacer este tipo de operativos en la vecina localidad de 30 de Agosto. Esto fue a raíz de una charla de trabajo muy amena que tuvimos con el director del Ente Descentralizado, Miguel Mulán, cuando me hice cargo de la Jefatura de Distrito. En esa reunión también estuvo presente la jefa de la comisaría de 30 de Agosto, María José Gambier. En esa oportunidad se pautó comenzar a concientizar también a la población treintense de no conducir cuando han consumido bebidas alcohólicas y se informó que periódicamente vamos a hacer este tipo de operativos. Ya se comenzó a hacer el último fin de semana con muy buen resultado. Se han evitado accidentes y males mayores. Y lo importante es eso: concientizar y educar a la gente en todo lo que respecta a las leyes de tránsito y cómo manejarnos en la vía pública cuando estamos al comando de un vehículo. Nunca hay que bajar los brazos porque al tránsito hay que controlarlo permanentemente. Pero, hoy por hoy, ha dado muy buenos frutos en Trenque Lauquen”.

n En rutas

En lo que respecta al trabajo realizado en rutas, Arregui señaló que “también se han realizado numerosos operativos y se continúan realizando. Estos trabajos son muy importantes para evitar accidentes viales en las rutas que surcan nuestro partido. Los vehículos que por allí transitan lo hacen a alta velocidad y, de producirse un accidente, muchas veces éstos terminan con víctimas fatales. Es por eso que se están haciendo muchos operativos, se han labrado muchas infracciones debido a que estos vehículos carecen de seguro contra terceros lo cual es obligatorio y también se han detectado cédulas de conducir vencidas. Son detalles importantes que tienen el fin de poder tener un mayor control en el tránsito en ruta”, dijo antes de señalar un dato preocupante: “Y también, en muchos operativos que se hacen en conjunto con personal de narcotráfico, se han encontrado estupefacientes en pequeñas dosis para consumo propio. Eso es muy preocupante en virtud de que se evidencia que esos estupefacientes pueden estar siendo consumidos por quienes van en ese momento conduciendo el vehículo. Si uno lo piensa desde el punto de vista de la posibilidad de un accidente, es realmente grave porque estamos hablando de personas que van viajando por la ruta con un grado de intoxicación”.

Por último, Arregui consideró pertinente destacar “la buena labor que está haciendo quien está a cargo de la Dirección de Contralor municipal, María Córdoba. Ella está realizando un excelente trabajo en todo lo que respecta a su función de control de tránsito”.

n Más controles

La Opinión también realizó una consulta a la titular de Dirección de Contralor, María Córdoba, quien comentó que “se han intensificado los controles a la mañana, a la tarde y a la noche. Se realizan controles de alcoholemia y secuestros cuando la ocasión lo requiere. La semana pasada entraron 15 motos secuestradas con faltante de documentación, con escapes modificados y también algunas carentes de luces”.

En tanto, en lo que respecta a controles de alcoholemia, se detectan entre 15 y 16 infracciones por fin de semana. “Cuando estamos en baja es porque llueve o porque estamos sobre fin de mes. No se secuestran los vehículos, a no ser que sea un caso muy complicado. Si la persona se pone mal o no se quiere bajar sí se procede al secuestro. Por fin de semana en los controles se levantan 40 actas comunes y otras 15 o 16 por controles de alcoholemia”.

Córdoba expresó además que “los controles son continuos. El tema está en que se están haciendo donde hay más movimiento. Por eso son reiterados, porque es donde más movimiento hay. Lo que pasa es que está prohibido seguir una motocicleta o un auto entonces los inspectores están parados”.

Asimismo, la funcionaria fue cauta y señaló que, en tanto no se analicen en detalle las estadísticas, ella considera pertinente no afirmar que hoy existe una baja en la cantidad de accidentes: “Hay días que tenemos hasta tres accidentes, luego hay dos jornadas en las que no hay y al otro día tenemos tres o cuatro. Por otro lado, la ciudad está más grande y hasta puede ocurrir que hoy haya más accidentes pero con menos lesiones graves”.