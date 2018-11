Tránsito restringido en caminos y expectativas divididas para el cultivo

Debido a la abundante lluvia que se dio en la región entre el viernes y ayer, la Dirección de Caminos Rurales informó que está cortado el tránsito pesado en el partido, y que así permanecerá hasta 48 después del cese de la lluvia.

A partir de esto solamente pueden circular el tránsito liviano y los camiones transportadores de leche por los caminos trenquelauquenses. Y es que las precipitaciones se dieron en grandes cantidades, en algunos casos con más de 200mm, siendo la zona sur del distrito la más afectada.

En ese marco, por el mal estado de los caminos en algunas escuelas rurales no se están dictando clases. Aunque se implementa un programa especial ya estipulado de antemano para estas situaciones con el cual los alumnos pueden continuar con su aprendizaje en sus casas.

A su vez, se ha marcado que las precipitaciones le vinieron bien a buena parte de los cultivos, que necesitan sumar humedad de cara al verano. Aunque hay casos de sectores que se podrían ver afectados por excesos hídricos.

Cortados

El director de Caminos y el Taller Vial, Ramón Montoto, informó que “se han cortado todos los caminos”, y que “el estado general es bueno, pero en algunos lugares cayó mucha agua, hay lagunas y si circulan camiones se rompen todos, por eso el corte”.

Sobre el panorama general del distrito, el funcionario explicó que “en la zona sur es donde más llovió y donde más lagunas se formaron en los caminos”.

Girodías

Mirta Folco, delegada municipal de Girodías, contó que en ese sector “llovió mucho y los caminos se ponen difíciles, por eso está la bandera roja para el transporte pesado”.

Con este escenario, hasta ayer a la tarde se registraron algunas precipitaciones en esa zona, donde según se marcó “el problema son las lagunas en las partes bajas”, aunque “todavía no se presenta un gran problema” ya que los caminos “estaban bien arreglados”.

30 de Agosto

Por el lado de 30 de Agosto, a los 140mm que habían caído hasta el lunes, se le terminaron sumando entre la noche de esa jornada y la mañana de ayer unos 20 más. Con todo esto, a lo largo de ayer continuó el clima desfavorable para el secado de los caminos, con lloviznas y nubes. “No estuvo el día como para orear, así que los caminos están algo complicados. No están anegados, salvo en la zona de Corazzi, y para el lado de La Carreta, donde hay algunos caminos, como el del bajo Nogal, con lagunas y que no están aptos para circular”, detalló Francisco Argiró, presidente de la Sociedad Rural treintense, destacando la restricción para circular que se ha establecido.

En este marco, el dirigente añadió que en el mes de noviembre en el sector de 30 de Agosto hay un promedio de lluvia acumulada de unos 240mm aproximadamente, que para los cultivos ha sido favorable, ya que en el año se está en el orden de los 700mm y “se estaba necesitando, porque esta zona es tambera y, sobre todo ahora, depende mucho del pasto, que necesitaba agua, a la vez que para los cultivos ha venido al pelo, sobre todo para asegurar agua para los maíces de segunda, más allá que en el corto plazo se vea complicada la operatoria diaria, por eso se espera que en los próximos días oree un poco y se pueda transitar con normalidad”.

Dispares

Por su lado, el titular de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, Ignacio Kovarsky, coincidió con su par de 30 de Agosto al marcar que en los sectores de Corazzi y La Carreta “hay caminos directamente anegados, con muchos metros de agua, no profundos, pero con charcos largos”. Y así aclaró que “no hay camino que aguante los 200 milímetros que llovieron en un día y medio en esa zona”.

Ya ampliando el panorama, el dirigente señaló que, como habitualmente ocurre, las precipitaciones fueron dispares, y así en el sector de Lértora se registraron 90 milímetros, entre 100 y 110 en Trenque Lauquen, entre 90 y 100 en Martín Fierro, y unos 80 cerca de Siete Primos.

Respecto a la situación de los cultivos, Kovarsky dijo que las lluvias que fueron de 60 a 100 milímetros fueron buenas para “juntar humedad para el verano”, aunque añadió que donde llovieron 200mm se pueden ver lotes anegados, no se puede entrar con insumos a los tambos y los corrales quedaron en malas condiciones. “Gracias a Dios en Trenque Lauquen no cayó piedra, distinto a lo que pasó en otras zonas donde llovió más e inclusive cayó piedra”, comentó.

Así, en líneas generales se puede decir que en los sectores que recibieron hasta 100 milímetros los cultivos se van a ver favorecidos, y en cuanto se oree el suelo se podrá seguir sembrando, mientras que donde las precipitaciones fueron más intensas en unos días, dependiendo del nivel de anegamiento, se verá si los cultivos sobrevivirán.

A esperar

Ahora, según explicó el director de Caminos, Ramón Montoto, se irá viendo con el correr de las horas la evolución del estado de los trazados, esperando que los mismos se oreen, y si vuelven las lluvias el plazo de corte se irá extendiendo.

En ese marco, Montoto y su equipo iban a realizar recorridas ayer a la tarde por lugares puntuales para analizar dónde se enviarán los equipos de trabajo en cuanto se puedan iniciar las tareas de puesta a punto. “Si el tiempo acompaña, saldremos con todos los equipos a trabajar, pero primero hay que ver dónde habrá que ir puntualmente de entrada, de acuerdo a las necesidades”, explicó.