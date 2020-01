Trabajo, salud, seguridad, más tolerancia y respeto, los deseos para este año 2020 que recién se inicia

Un nuevo año comienza y las esperanzas de que este nuevo periodo de tiempo sea mejor al 2019 recientemente culminado son muchas. Las expectativas se renuevan y el humor general de la sociedad expresa la necesidad de que “la cosa mejore”.

En este marco, La Opinión salió a la calle para conocer cuáles son los deseos de los vecinos para este 2020. Entre los muchos pedidos se solicitó trabajo, salud para todos y un mayor bienestar económico general. También, que cesen los femicidios de una vez por todas y que prime el amor, la tolerancia y el respeto a pesar de las diferencias de pensamiento sobre un tema determinado.

n Más trabajo

La vecina Stella Maris comentó: “Sólo pido que el 2020 no sea como este año que nos fundió a todos. Estoy confiada, pienso que este nuevo gobierno va a andar bien. Le tengo fe por como comenzó y sus primeras medidas. Sólo pido trabajo para mis hijos porque una hija mía se tuvo que ir a vivir a Buenos Aires porque acá no encuentra trabajo de ninguna manera”.

Por su parte, Claudia coincidió en señalar que “para el año que comienza pido trabajo porque hace mucho que estoy buscando y no puedo encontrarlo. También estoy buscando una vivienda porque estoy sola y la necesito mucho. Pero lo esencial es un trabajo, me ayudaría mucho, estoy operada de la cadera y no puedo hacer mucho esfuerzo pero sí puedo cuidar personas de noche, gente grande que necesita”.

n Salud y tranquilidad

Néstor expresó: “Pienso que lo más importante es la salud y después que haya tranquilidad, que no haya estallidos sociales. Y el resto se resuelve porque hoy tendremos algún problema pero mañana seguro se resuelve. El país es así, pasamos por las distintas administraciones, seguimos tirando, se critica mucho pero en definitiva pienso que se vive bien en nuestro país”.

En tanto, Gloria fue concreta en su pedido para este 2020: “Pido trabajo, paz y amor. Y basta de divisiones, que tiremos todos parejos. Basta de grietas y basta de mafiosos”.

n Seguridad

Miriam hizo hincapié en un problema que pareciera haberse acrecentado en los últimos años en Trenque Lauquen: Los episodios de violencia que involucran a los más jóvenes. “Sólo pido más seguridad. Veo que hay mucha violencia e inseguridad en la calle, sobre todo en la juventud. Está habiendo muchos episodios violentos en Trenque Lauquen y me sorprende que en una ciudad como esta ocurran este tipo de situaciones y que se repitan en el tiempo”.

Norma pidió por “salud que es lo primordial y también trabajo” y se mostró esperanzada con el tiempo que se viene. “Tengo esperanzas de que todo esté mejor, siempre hay que tenerlas”.

n Salud y amor

Pedro, en tanto, comentó: “Para el 2020 mi deseo es de salud para todos los trenquelauuqenses y para el resto de la gente que no pertenece a esta ciudad también. Que haya trabajo que es lo que todos necesitamos pero, sobre todo, amor. Que haya mucho amor entre nosotros para poder tener un 2020 en paz y en armonía”.

María puntualizó su pedido en otras de las problemáticas de la cual son víctimas las mujeres del mundo entero. “Lo único que pediría es que no maten más mujeres. Eso sí que sería un avance”, dijo antes de agregar: “De la misma manera pido que no sufran los más chicos”.

n Menos materialismo

Alejandro dejó una lúcida reflexión sobre lo que considera primordial para que todo ser humano esté mejor consigo mismo y con los demás: “Mi deseo es un poco menos materialista. A mí me interesa mucho disfrutar el tiempo que es el mejor capital que tenemos y que no depende de las circunstancias externas. Porque si uno se adecúa a vivir con lo que tiene puede ser feliz en toda circunstancia. No depende de cómo va una determinada situación sino cómo uno está. Lleva un proceso llegar a eso, desmaterializarse de todo eso. Tampoco quiero expresar una visión antisistema pero sí pido un equilibrio”.

En el mismo sentido, el joven señaló: “Entonces, si hay algo que realmente deseo para las personas y busco para mí es el equilibrio que es donde se logra la paz y la prosperidad que todos deseamos pero no en lo material sino en lo espiritual, en lo emocional y también en lo físico porque está todo de la mano”.

Silvia, por su parte, pidió “un mayor bienestar económico, que sea más pareja la cantidad de trabajo que uno tiene con la economía diaria. Y tranquilidad, que podamos vivir en paz, respetándonos, porque eso es lo importante. Porque la base de todas las cosas es el respeto”.

Sergio también fue concreto en su pedido: “Pido trabajo para todos, salud que es lo más importante, la familia unida y poder viajar mucho con mi mujer”.

Marianela también pidió por “más trabajo. Es lo que mucha gente necesita para sentirse mejor y aportar en su hogar”.

José también coincidió con varios de los conceptos vertidos por los demás vecinos. “La verdad que vendría muy bien un poco más de estabilidad económica que nos permita a todos proyectar un futuro mejor. Hoy, con la inflación descontrolada que aún existe es imposible, el dinero no alcanza para nada. Sólo espero que la gente esté mejor, que se creen nuevos puestos de trabajo, que las pequeñas y medianas empresas puedan subsistir a esta crisis que, en mayor o menor medida, nos afectó a todos. Tengo confianza de que, poco a poco, todo va a ir mejorando. No depende sólo del gobierno de turno sino también de la actitud que todos tengamos con respecto a lo que hacemos”.