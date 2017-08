Trabajaron para reparar la rotura de las compuertas

El intendente municipal, Miguel Fernández, encabezó a primera hora una reunión de trabajo con representantes de la empresa Ferroexpreso Pampeano para acordar la colocación de entre 6 y 8 nuevas alcantarillas en 1,20 mts de diámetro para facilitar el escurrimiento en el denominado Bajo de Sangla, y luego llegó a la zona de la rotura para monitorear los trabajos que se habían iniciado temprano. Allí, habló con los medios de prensa y envió un mensaje de tranquilidad a la localidad de Beruti al señalar que no corre riesgo la ciudad.

Fernández llegó a Cuero de Zorro junto a funcionarios del área de Emergencias de la Provincia, además de los técnicos de Hidráulica. Por el Municipio, estaban además el titular de la Dirección Vial, Alberto Rodríguez Mera, el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo, y el director de Protección Ciudadana, Martín Serantes. La Provincia envió maquinaria pesada y por la tarde el mandatario comunal realizó un sobrevuelo sobre todo el distrito.

“Tuvimos una reunión con Ferroexpreso Pampeano en la mañana de hoy donde acordamos colocar entre 6 y 8 tubos de 1,20 mts para aliviar la carga de esa situación”, dijo Fernández ante los medios de prensa. El trabajo de las vías “se había acordado antes, esto aceleró las cosas y nos va a aliviar porque va a escurrir las cosas”. También remarcó el envío de maquinaria provincial y enfatizó que perduran los desbordes del canal “y hasta que no se cierre la brecha esa situación no se puede resolver”.

Rodríguez Mera, antes, había señalado que se decidió armar “este operativo con máquinas municipales, están llegando también las de la Provincia y vamos a hacer una intervención para intentar cerrar esta brecha”.

Esto fue “una rotura intencional por eso hicimos la denuncia. Una vez que se hace una intervención la fuerza del agua hace el resto, el canal subió entre 10 y 15 centímetros ayer. Estamos trabajando con bolsas de tierra y esperamos una topadora de la provincia”.

Desde distintas áreas de gobierno de la Provincia se comunicaron con la Municipalidad para seguir de cerca la evolución de este tema.

n Tranquilidad a Beruti

En este marco Fernández, llevó tranquilidad a la ciudad de Beruti al señalar que la misma “no corre riesgo” por la brecha abierta en Cuero de Zorro a la altura de las compuertas porque, sostuvo, se hicieron durante el año pasado obras clave como la estación de bombeo y limpieza de todos los canales.

“Hay un gran desnivel de uno y otro lado de la vías, esto puede escurrir potencialmente hacia la zona aledaña de Beruti, pero nosotros queremos llevar tranquilidad a los berutenses porque no corre riesgo la ciudad, las obras que realizamos el año pasado como la limpieza de los canales, el sistema de bombeo y todo preparan a la ciudad, así que no debe haber ninguna situación complicada allí”, subrayó especialmente el mandatario comunal.

“Sí claro –añadió- estamos en alerta como la situación de todo el distrito y por eso también vinieron de Emergencias de la Provincia porque siguen un protocolo y evaluarán todo el distrito. Nosotros vamos a sobrevolar todo el partido a la tarde y vamos a ver toda la situación”.