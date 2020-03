Tokio, entre la incertidumbre y los Juegos

Ayer, el Comité Olímpico Internacional (COI) continuó sus consultas con todas las partes interesadas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y lanzó un rico comunicado, donde expresa los pasos a seguir. En Trenque Lauquen, La Opinión dialogó con Germán Lauro, actual Técnico Operativo de Selecciones Nacionales y en estos Juegos Olímpicos de Tokio será el Jefe de Equipo de Atletismo de Argentina, quien contó cómo se viven estos días de cuarentena en el atletismo nacional con la incertidumbre de los Olímpicos.

El primer encuentro tuvo lugar con las Federaciones Olímpicas Internacionales de Deportes de Verano. Aquellos con los Comités Olímpicos Nacionales (CON), los representantes de los atletas, el Comité Paralímpico Internacional (IPC), otras Federaciones Internacionales (FI) y otras partes interesadas seguirán en los próximos días.

Este comunicado, establece los principios establecidos por el Comité Ejecutivo (JE) del COI, junto con su implementación en cooperación con todos los interesados involucrados. El COI continuará actuando como una organización responsable. En este contexto, el COI pide a todos sus interesados dentro de sus propias competencias que hagan todo lo posible para contribuir a la contención del virus.

Por ahora, sí

Los miembros del Comité Olímpico han ratificado que no se iba a postergar, pero esto sabemos que es día a día. Por lo que estamos viendo en lo que es Japón y China se está calmando, pero hablando con otros entrenadores surge la incógnita de si nos van a dejar entrar a nosotros, cuando se hagan los Juegos, porque hay muchos Preolímpico, clasificatorios y torneos que están suspendidos y hay que ver cómo resuelven todo lo referido a las clasificaciones” alertó Lauro. Referido a este punto, en su comunicado oficial el COI informó que “en algunos países, a los atletas incluso les resulta difícil continuar con sus horarios regulares de entrenamiento. El COI se tranquiliza con la solidaridad y la flexibilidad mostradas por los atletas, las FI y los CON que manejan estos desafíos en varios deportes. Hasta la fecha, el 57 por ciento de los atletas ya están calificados para los Juegos. Para el 43% restante de los lugares, el COI trabajará con los IF para hacer las adaptaciones necesarias y prácticas a sus respectivos sistemas de calificación para Tokio 2020, de acuerdo con los siguientes principios:

1. Todos los cupos que ya se han asignado hasta la fecha siguen asignados a los CON y los atletas que los obtuvieron.

2. Queda la posibilidad de utilizar los eventos de calificación existentes y programados, siempre que estos tengan acceso justo para todos los atletas y equipos.

3. Todas las adaptaciones necesarias a los sistemas de calificación y toda la asignación de los lugares restantes serán: a) basado en resultados en el campo (por ejemplo, clasificación IF o resultados históricos); y b) reflejar, cuando sea posible, los principios existentes de los respectivos sistemas de calificación (por ejemplo, uso de clasificaciones o resultados de eventos específicos continentales / regionales).

Los IF harán propuestas para cualquier adaptación a sus respectivos sistemas de calificación con base en los principios descritos anteriormente. Las adaptaciones deben implementarse deporte por deporte debido a las diferencias entre los sistemas de calificación. El COI ya ha implementado un procedimiento acelerado para resolver esta situación. Cualquier revisión necesaria de los sistemas de calificación de Tokio 2020 por deporte se publicará a principios de abril de 2020 y se comunicará a todos los interesados”.

Lauro también mencionó, sobre este punto, que “en el país está todo cerrado, se cerró el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) y el resto de los centros deportivos. Esto lleva a que los atletas no puedan entrenar, se suspendieron los Grand Prix y no se sabe si se hará el Torneo Nacional, que estaba previsto para mediados de abril”. A lo que agregó “debemos aguardar hasta abril para ver como evoluciona todo”.

Comunicado

“Esta es una situación sin precedentes para todo el mundo, y nuestros pensamientos están con todos los afectados por esta crisis. Somos solidarios con toda la sociedad para hacer todo lo posible por contener el virus. La situación en torno al virus COVID-19 también está afectando los preparativos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y está cambiando día a día.

El COI sigue totalmente comprometido con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y con más de cuatro meses antes de los Juegos no hay necesidad de tomar decisiones drásticas en esta etapa; y cualquier especulación en este momento sería contraproducente.

El COI alienta a todos los atletas a continuar preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 lo mejor que puedan. Seguiremos apoyando a los atletas mediante consultas con ellos y sus respectivos CON, y proporcionándoles la información y los desarrollos más recientes, a los que pueden acceder los atletas de todo el mundo en el sitio web de Athlete365 y a través de sus respectivos CON y FI. Asimismo el COI confía en que las numerosas medidas adoptadas por muchas autoridades de todo el mundo ayudarán a contener la situación del virus COVID-19. En este contexto, el COI agradece el apoyo de los líderes del G7 tal como lo expresó el primer ministro japonés Abe Shinzo, quien dijo: “Quiero celebrar los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos a la perfección, como prueba de que la raza humana conquistará el nuevo coronavirus, y yo obtuve apoyo para eso de los líderes del G-7”.

Puntos importantes

Continuaremos actuando de manera responsable y hemos acordado los siguientes principios fundamentales sobre la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020:

1. Para proteger la salud de todos los involucrados y apoyar la contención del virus.

2. Salvaguardar los intereses de los atletas y del deporte olímpico.

El COI continuará monitoreando la situación 24/7. Ya a mediados de febrero, se creó un grupo de trabajo compuesto por el COI, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Comité Organizador de Tokio 2020, las autoridades japonesas y el Gobierno Metropolitano de Tokio.

El propósito del grupo de trabajo es garantizar acciones coordinadas por parte de todos los interesados. Tiene la misión de mantener una evaluación constante de la situación para formar la base de la planificación operativa en curso y las adaptaciones necesarias. El grupo de trabajo también monitorea la implementación de las diversas acciones decididas. El COI continuará siguiendo la orientación de este grupo de trabajo. La decisión del COI no estará determinada por intereses financieros, porque gracias a sus políticas de gestión de riesgos y seguros, en cualquier caso podrá continuar sus operaciones y cumplir su misión de organizar los Juegos Olímpicos.

Ciertas medidas

El formato de todos los eventos de prueba en marzo y abril se ha modificado para permitir la prueba de elementos esenciales de los Juegos; se está adaptando la iluminación de la antorcha olímpica en Grecia y los elementos posteriores del relevo de la antorcha en Japón; se ha analizado toda la cadena de suministro de preparación de Juegos; y existen planes alternativos en caso de interrupción anticipada.

Al mismo tiempo, los temas y problemas que fueron identificados por la Comisión de Coordinación del COI para los Juegos como prioridades continúan manteniendo la atención total de Tokio 2020, el COI y los actores olímpicos. A este respecto, se está trabajando para la preparación de eventos de atletismo en carretera en Sapporo; las contramedidas de calor continúan siendo detalladas y refinadas deporte por deporte; y la planificación del transporte y el movimiento de multitudes siguen siendo un foco clave de atención.