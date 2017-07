Todos los documentos son válidos para votar en las PASO de agosto

A pocos días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, que se darán el 13 de agosto, muchos vecinos comienzan a preguntarse cuáles son los documentos válidos para participar de los comicios. Y según lo dispuesto por el Ministerio del Interior los DNI habilitados son la libreta de enrolamiento/libreta cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, Tarjeta del DNI libreta celeste y el nuevo DNI tarjeta, aunque destacaron que todos los documentos son válidos siempre y cuando sea el que figura en el padrón o una versión posterior.

Por estas cuestiones es importante que los ciudadanos corroboren con qué ejemplar de documento figuran en el padrón, aunque para no equivocarse deben asistir a la votación con el último ejemplar que hayan tramitado con éxito.

En Trenque Lauquen son 35.805 los electores habilitados para votar, lo que lo convierte en uno de los distritos de la Cuarta Sección Electoral con mayor número de votantes, detrás de Junín, 9 de Julio, Chivilcoy y Chacabuco.

Otras consultas

Otra e las preguntas frecuentes previas a un acto eleccionario es si se puede votar aunque la foto del elector no esté en el padrón. Y la respuesta es positiva ya que solamente estarán las fotografías de aquellos electores mayores de edad que hayan tramitado un nuevo ejemplar de su DNI y que dicha situación se haya comunicado a la Cámara Nacional Electoral con anterioridad al 25 de abril de 2017, fecha de cierre del padrón provisorio.

En tanto que aquellos jóvenes de entre 16 y 18 años que no hayan realizado la actualización de los datos identificatorios obligatoria a partir de los 14 años antes del 25 de abril de 2017, fecha de cierre del padrón provisorio, o porque la información no fue remitida por el Registro Nacional de las Personas a la Cámara Nacional Electoral para su inclusión, no podrán emitir su sufragio. Y en caso de que algún joven hubiese efectuado la actualización de su documento de identidad a los 14 años, puede reclamar a la Justicia Nacional Electoral la inclusión en el padrón, en los plazos que establece el Código Electoral Nacional. Sin embargo, no se verá reflejado en este padrón 2017.

Electores

Según información de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, la Cuarta Sección, integrada por 19 distritos, entre ellos Trenque Lauquen, cuenta con un total de 488.475 electores.

Trenque Lauquen, con 35.805 personas habilitadas para votar, se ubica quinto en la lista de distritos con mayor número de electores, detrás de Junín (75.728), Chivilcoy (54.241), Nueve de Julio (39.461) y Chacabuco (39.359). El resto de los distritos de la Cuarta son Alberti (8.974), Bragado (34.694), Carlos Casares (18.243), Carlos Tejedor (9.750), Florentino Ameghino (7.535), General Arenales (13.703), General Pinto (9.192), General Viamonte (15.235), General Villegas (23.414), Hipólito Yrigoyen (7.694), Leandro N. Alem (14.126), Lincoln (35.064), Pehuajó (32.902) y Rivadavia (13.355).