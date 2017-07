“Personalmente me da bronca cuando un funcionario de la Municipalidad dice que determinados planteos son políticos. Obvio que son políticos, Marchabalo no es el gerente administrativo de la empresa Trenque Lauquen Sociedad Anónima, es el secretario legal y técnico de un gobierno elegido por el voto popular y me apena que un funcionario político se queje de cosas políticas. Que nosotros, como actores políticos que somos, transmitamos ese mensaje es verdaderamente lastimoso”, expresó.

En el mismo sentido, agregó: “Por supuesto que todo planteo es político y está muy bien que así sea porque es lo que hacemos. La política viene siendo denostada desde hace mucho tiempo y los funcionarios políticos muchas veces colaboran para que así sea con este tipo de declaraciones”, comentó.

n La problemática

Por otro lado, Larrosa explicó cómo fue la intervención de su bloque en este reclamo realizado por un grupo de vecinos berutenses. “En mayo nos contactó este grupo de beneficiarios justamente porque la gente del municipio no los estaba escuchando. Nos reunimos con ellos, nos explicaron todas las cuestiones que los preocupaban que no era tanto el tema de la lentitud de la obra sino que ellos no tenían en claro cómo iban a ser los planos ni las dimensiones del terreno. Eran varios aspectos que, en la medida en que fueron viendo el avance de obra, comenzaron a preocuparlos. Como es un pueblo chico, tenían las viviendas a una distancia cercana y las visitaban seguido. Y nunca encontraron a nadie del municipio para trasmitirle estas preocupaciones, sólo al delegado. La gente de Obras Públicas los ignoró”, expresó.

En este marco, Larrosa comentó: “Después de reunirnos con ellos presentamos, en primer lugar, una nota en mesa de entrada del municipio. Esto fue alrededor del 20 de mayo. Y, unos días después, una comunicación en el HCD para que el Departamento Ejecutivo brindara la respuesta necesaria a los vecinos. Ninguna de esas notas fue respondida y ya pasaron dos meses. En ambas le solicitamos lo mismo, les expresamos la preocupación y que nos remitan toda la información que puedan evacuar las dudas de los vecinos. Aún hay una nota en mesa de entrada y una comunicación que le tiene que haber llegado al municipio que nunca fue respondida”.