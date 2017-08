Todo listo para otra particular carrera del Turismo Carretera

Parece ser que el Turismo Carretera sigue con ánimos de proponer nuevas alternativas a sus pilotos y los espectadores. Luego de lo que significó esa maratónica competencia de los 1.000 kilómetros de la pasada fecha, ahora la iniciativa es una carrera a 40 vueltas (o 75 minutos), pero sin las habituales clasificaciones ni las tres tradicionales series del domingo en Termas de Río Hondo.

Y allí estará el piloto local Sergio Alaux, que sigue realizando su preparación física a cargo del profesor Ezequiel Corea en Trenque Lauquen y con aspiraciones a revertir un campeonato que lo tiene alejado de los principales puestos, estando en la posición 28º con 131 unidades.

En Termas de Río Hondo, el autódromo de Santiago del Estero será escenario de otra particular cita del TC. Y para hoy no habrá pruebas libres, ya que todo estará centrado en cuatro tandas de practica de recarga de combustible, situación que los mecánicos deberán estudiar muy bien ya que esto será clave en la carrera del domingo. Mañana el cronograma marca una agenda similar, dejando de lado las clasificaciones, y el domingo solamente tendrá lugar la final a partir de las 13 horas con un máximo de 40 vueltas o 75 minutos de duración. Y previo a la carrera del domingo se podrá ver al ex Formula 1 Norberto Fontana, a bordo del Benetton que condujo Jean Alesi en 1996.

Sorteo

Entre los puntos más destacados del reglamento para una cita muy especial, rescatamos aquellos que hacen hincapié al trabajo de los equipos en boxes. “No se disputarán las pruebas de clasificación ni las series clasificatorias. Se efectuará una prueba final con un recorrido total de 40 vueltas o 75 minutos de duración. A los pilotos inscriptos, ordenados por el ranking de la especialidad actualizado hasta esta carrera especial, se los dividirá en tres tercios. Luego, mediante un sorteo que se efectuará (mañana) a las 17.30, en el escenario que estará ubicado en cercanías del Museo del Autódromo, se determinará el ordenamiento de los integrantes de cada tercio, dentro del mismo”, se apuntó.

La grilla de largada de la prueba final se conformará primero con los integrantes del tercer tercio, luego con los del segundo tercio y a continuación con los pilotos del primer tercio.

Además los boxes estarán abiertos durante cinco minutos previo a la hora de largada de la competencia.