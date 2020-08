Tirado Denis dio positivo de Covid-19 y se encuentra aislado en la ciudad de Casbas

El último martes a la noche, el titular de la Patrulla Rural, Leonardo Tirado Denis, fue diagnosticado como positivo de Covid-19 luego de realizarse el correspondiente hisopado. A partir de la confirmación de su estado, el comisario fue aislado en la vecina localidad de Casbas donde se encuentra estable, de buen ánimo y cumpliendo el correspondiente protocolo.

Él dialogó con La Opinión y contó cómo se encuentra transitando este momento. “La estamos llevando bien, fue medio difícil durante las primeras horas porque uno no se lo espera, pero por suerte he tenido un gran acompañamiento de mucha gente, no solamente de Casbas y todo Guaminí sino también de distintos lugares. Por ese lado, nos sentimos acompañados. Obviamente no lo esperábamos, pensábamos que podría haber sido un enfriamiento, algo más simple, pero no fue así”, dijo.

La región

Consultado sobre cuál es la situación a nivel regional en lo que respecta a las fuerzas policiales en las cuales se han registrado casos en las últimas semanas, Tirado Denis comentó: “La verdad no sé con exactitud porque no he hablado con el jefe de la Comisaría de 30 de Agosto, cuál es hoy el estado de los efectivos. Sé que uno dio positivo y sé que hay varios aislados. Uno de mis efectivos que estuvo en 30 de Agosto también está aislado en Coronel Suárez donde vive”.

No obstante, señaló que lo que sabe es que se “trabajó bastante a conciencia en ese sentido, de cuidarse mucho”. “Ahora se está tratando de buscar el contacto cero o la trazabilidad para saber dónde ocurrió mí contagio. Personalmente venía sin ningún síntoma hasta el domingo después del mediodía cuando empecé repentinamente a levantar temperatura y también con una tos repentina, una molestia de un lado entre el oído y la garganta. Hablé con el médico mío a la noche, le planteé la situación, me hizo ir al otro día al Hospital. En ese primer momento no se vio la gravedad, me medicaron, pero luego volví a consultar en horas de la noche. Porque tenía operativos y tenía que diagramar mi semana laboral y, si llegaba a dar positivo, iba a hacer un desastre en todos lados. Y sé que actué correctamente”, señaló.

Por otro lado, contó: “mi señora es oficial principal, trabaja en Guaminí y dimos los dos positivos, ella empezó con un dolor de cabeza, un mareo el día lunes y no tuvo otro síntoma. El lunes a la tarde siguió con ardor en la vista igual que yo y después no tuvimos más síntomas. Pero nos pasó. Y me pasó a mí que sé lo que significa, soy insoportable con el tema de las medidas sanitarias y protocolos de seguridad, con el alcohol en gel en el bolsillo. Pero, reitero, actué de la mejor manera para evitar la propagación del virus”.