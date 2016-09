Tiempo de gobernar

El ex candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, (foto) habló sobre su derrota electoral, frente a Cambiemos: “Me quedé angustiado, triste, con un vacío, por no haber tenido la oportunidad de ser presidente. Fundamentalmente, sentía que me había preparado toda la vida, que podía hacer un gran trabajo y evitar muchas de estas cosas que estamos viendo”.