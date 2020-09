Tensión en Diputados: Juntos por el Cambio rechaza la sesión virtual e irá al recinto

La tensión en la Cámara de Diputados creció en las últimas horas luego de que Juntos por el Cambio avisara que intentará forzar una sesión presencial en medio de la pandemia por coronavirus al considerar que el protocolo de funcionamiento remoto está vencido.

La sesión especial, convocada para las 13, fue solicitada el viernes pasado por el Frente de Todos y el resto de las bancadas minoritarias (a excepción de Juntos por el Cambio y la Izquierda), para debatir un proyecto sobre auxilio al sector del turismo y otro de aumento de penas por pesca ilegal.

Ante ese escenario, Juntos por el Cambio advirtió que solo puede haber deliberación presencial, por lo que desde ayer sus miembros comenzaron a viajar hacia Buenos Aires.

La controversia se plantea porque el principal espacio opositor no acepta prorrogar por un mes el protocolo de actividad virtual que venció el pasado 7 de agosto sin que exista un acuerdo sobre el temario que se tratará en septiembre, ya que no quiere que se incluyan la reforma judicial ni el proyecto sobre el Aporte Extraordinario Solidario de las grandes fortunas.

El Interbloque de JxC decidió que sus legisladores del interior viajen a Buenos Aires para asistir a la sesión, que a su criterio solo se puede hacer en forma presencial.

Desde el Frente de Todos, varios diputados, como Marcelo Cassareto, Germán Martínez o Nicolás Rodríguez Saá, calificaron de “irresponsable” a esta decisión de la principal bancada opositora.

En el mismo sentido se expresaron José Ramón, de Unidad Federal; Jorge Sarghini, de Consenso Federal, y Alma Sapag, integrantes de tres de los bloques que firmaron el pedido de sesión.

Esos tres espacios estarán representados en la reunión de Labor Parlamentaria prevista para hoy a las 11, donde se propondrá la renovación por un mes del protocolo de sesiones mixtas para poder darle marco legal a la sesión de las 13.

De no haber acuerdo previo, JxC insistirá con que si no hay aceptación de todos los bloques no se podrá llevar adelante la sesión mixta, lo que hace prever que la de hoy será una jornada intensa en la Cámara baja.

Cabe señalar que los gremios, que a principio del aislamiento acordaron una modalidad de trabajo con mínima dotación en el Palacio y edificios anexos también rechazan la presencialidad. Por unanimidad, APL, ATE, UPCN y la Asociación del Personal Superior del Congreso reclamaron “salvaguardar” la salud del personal y del cuerpo legislativo y cumplir los protocolos de distanciamiento social vigentes. El gremio APL ya alertó que no trabajarán si en el recinto hay más diputados de los permitidos en el protocolo, es decir 80 diputados, un tercio del total. (DIB)