“Tenía la sensación que eran unos perejiles”

En una entrevista brindada a FM Top 100 de la vecina localidad de Tres Lomas, la mujer señaló que “el fallo me parece que está bien, porque los chicos (Gustavo Fabián Amorena y Walter Sergio Arol Coña, los dos imputados en la causa) no tenían nada que ver. Estoy contenta por ellos, los conocemos y desde antes del juicio tenía la sensación ellos eran unos “perejiles”.

Por otra parte Nelba destacó que “todavía tenemos mucho para hacer. Voy a seguir peleando porque no puede quedar semejante crimen impune. Ningún ser humano hubiera merecido semejante muerte. Porque si no fueron los chicos alguien lo hizo y con qué crudeza y maldad”.

Y agregó que “creo en la justicia de los hombres y también en la justicia de Dios. Y voy a seguir hasta que tenga fuerzas porque esto no tiene que quedar impune”.