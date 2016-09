“Tenemos un problema grande de acceso a la vivienda en el que estamos trabajando”

Los problemas de acceso a la vivienda y a un trabajo digno siguen siendo, como desde hace años, las demandas más frecuentes y preocupantes de las tantas que se atienden diariamente en la oficina de Desarrollo Humano del municipio, desde donde se ha encarado un relevamiento socioeconómico habitacional en barrios de Trenque Lauquen y 30 de Agosto para tener datos más precisos que permitan buscar soluciones a largo plazo y que no sólo resuelvan la emergencia.

La titular del área Griselda Felice trazó un panorama del trabajo que se viene desarrollando desde que asumió la nueva gestión de Miguel Fernández, buscando reforzar programas y ayudas que ya estaban en marcha, admitiendo las dificultades que se presentan para poder cubrir todas las necesidades habitacionales, ya que como recalcó la funcionaria “nunca fue fácil acceder a una vivienda”.

Sin embargo en este punto recalcó que se han gestionado 56 casas del programa Techo Digno y se ha desarrollado un prototipo de vivienda social que permitirá brindar soluciones a algunas familias de Trenque Lauquen.

n Caso del 30

En este marco Felice explicó el trabajo que se venía realizando desde el área a su cargo para asistir al vecino de 30 de Agosto que vive en un micro y cuyo caso fue denunciado por el dirigente político Pedro Roig.

“Ya estábamos trabajando con la asistente social en Treinta de Agosto en un relevamiento en la manzana donde se encuentra el domicilio de esta persona, que es la comprendida entre las calles Suipacha, Islas Malvinas, Almirante Brown y Liniers”, aclaró la funcionaria.

En este sentido explicó que “la trabajadora social ya está trabajando, no por esta cuestión puntual, sino porque vemos en todo ese sector una necesidad de soluciones que van más allá de las provisorias porque hay irregularidad en la situación dominial, hay gente que no es propietaria de los terrenos donde ha construido, otros que han accedido a estos terrenos y no sabemos en qué condiciones entonces queremos empezar a dar solución a estas cuestiones”.

Respecto de este caso particular, Felice pidió que “cuando alguien se acerca con una inquietud que antes pase por Desarrollo Humano y averigüe que es lo que se está trabajando porque pareciera que no se hace nada y en realidad son casos que generalmente están trabajados con anterioridad”.

Y agregó: “En cuanto a esta persona, hasta donde pude detectar en la nota (publicada por La Opinión) excusa el pedido de una vivienda para tener a su esposa consigo y su esposa está alojada en el geriátrico de 30 de Agosto, con atención médica permanente, porque tiene un problema de salud muy serio y si él hoy tuviese una vivienda en condiciones, que no quiere decir que no pueda tenerla en un futuro porque el derecho a la vivienda la tiene todo ser humano, igualmente no podría atenderla”.

Dijo también que el matrimonio tiene una hija en edad escolar y “desde el Ente Descentralizado de 30 de Agosto y el Servicio Local, se están desarrollando distintas estrategias para abordar la problemática”, al tiempo que aseguró que “se está trabajando desde hace tiempo con esta familia”.

Sobre la manzana que están relevando en 30 de Agosto, Felice dijo que “llama la atención porque es un lugar muy puntual”, al tiempo que admitió que “en Trenque Lauquen estamos con un problema grande de acceso a la vivienda que de a poco y con los planes que han ido surgiendo en años anteriores y que van a surgir en esta gestión vamos intentando solucionar”.

n Planes sociales

“Nunca fue fácil acceder a una vivienda –agregó-, la clase media baja si no accede a un plan de barrios sociales es muy difícil que pueda acceder porque los precios de los terrenos son altos y se encarece con la construcción; todos debiéramos entender que no es mágico tener una casa, no es la pido y la tengo, tiene que haber un proceso, tiene que haber algo de devolución siempre, algunas personas me pueden cuestionar, no hay trabajo cómo se devuelven, pero para eso están los planes sociales y en este sentido estamos trabajando”.

Al respecto informó que desde la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Miguel Bulián “se han gestionado 56 viviendas para Trenque Lauquen a través del programa Techo Digno, con lo cual vamos a poder paliar un poco la situación, por supuesto que hay más de 56 familias con necesidad de vivienda pero de a poco vamos cubriendo la demanda”.

n Vivienda y trabajo

En este sentido admitió que vivienda y trabajo son los pedidos más frecuentes que llegan a la oficina de Desarrollo Humano y según dijo “hay algunas situaciones de urgencia, por ejemplo en aquellos casos donde dejan de poder pagar el alquiler, a esas familias se las ha subsidiado y se las ha ayudado, pero las personas deben desarrollar estrategias familiares, porque a todos nos ha pasado en algún momento de la vida de estar alquilando y tener que recurrir a la vivienda materna y volver a casa, no siempre es ir y pedir, sino ver cómo lo solucionamos y tratar de autoabastecernos, aunque en los casos urgentes damos cauce a los reclamos y vemos el modo de solucionarlo”.

Respecto de la ayuda alimentaria, la funcionaria municipal aseguró que “nunca se interrumpió, la Secretaría tiene desde hace años un Proyecto de Fortalecimiento mediante el cual la Provincia manda recursos, que son recursos afectados, para ayuda con alimentos, mejoramiento habitacional y viviendas sociales, pero estamos tratando que esas casas precarias que se hicieron en algún momento no hacerlas más porque dan respuesta durante dos o tres años y después estamos con el mismo problema, el arquitecto Javier Núñez, ha diseñado un prototipo de vivienda social muy bonita y económica o sea que la idea es en estos casos hacerlas con este prototipo”.

n Ayuda alimentaria

En cuanto a la ayuda alimentaria informó que alcanza “a 700 familias, en todo el distrito” y al respecto explicó que “se procura ayudar en la emergencia pero en algunos casos hay que continuar asistiendo a las familias porque es imperioso que sigan recibiendo la ayuda para garantizar mínimanente la alimentación, los bolsones se entregan una vez por mes y a veces se hacen excepciones, con ayuda extra, en casos especiales”.

En este sentido destacó la relación con otras instituciones, como Cáritas, que también brinda una ayuda sistemática con bolsones de alimentos a familias de esta ciudad.

Asimismo informó que “nos reunimos con representantes de la Sociedad Rural, que ya se habían reunido con Cáritas, quienes querían conocer la demanda que atiende el municipio para contar con la donación de leche que realizan los productores y que a través de La Serenísima se entrega en leche en polvo para sumar a los bolsones de alimentos que reciben las familias, que es algo que nos está faltando”.

n Necesidad y superación

A modo de balance del trabajo realizado hasta el momento desde que asumió con la nueva gestión, (diciembre 2015) Felice reconoció que “ha pasado un tiempo prudencial como para que sepamos donde estamos parados, es mucha la necesidad pero siempre tiene que haber un deseo de superación de las personas, cuando ese deseo no está se dificulta mucho a pesar de que ayudes a esas personas y termina siendo solo asistencia que es lo que no queremos que pase”.

En este sentido recalcó que “el municipio no es generador de trabajo, no es una empresa, tiene puestos determinados a cubrir y nada más, pero se nos ha planteado la necesidad de empezar a trabajar a partir del cooperativismo y asociativismo, días pasados participamos de una jornada sobre emprendedorismo muy positiva y vamos a nuclear a las personas que estén con necesidades para que empiecen a capacitarse en cómo superar desde su esfuerzo las dificultades”.

Dijo al respecto que “se planteó realizar charlas en las escuelas pero a mí me preocupa la gente que está fuera de las escuelas, por eso las personas que están en educación abordarán lo que pase en los establecimientos educativos y será responsabilidad nuestra convocar a quienes están afuera del circuito educativo y productivo; por la municipalidad pasa mucha gente que está vendiendo comestibles y otros productos, y se dan maña pero esto hay que encauzarlo y hacer que eso sea productivo, no es fácil pero se va a intentar por ese lado”.

n Para la Salud

Sobre los pedidos en relación a problemas de salud, dijo que “las demandas no son demasiadas, pero la que hay es sumamente necesaria que son algunos enfermos psiquiátricos que no tienen cobertura social, en estos casos se hace imperiosa la ayuda, alguien que necesita estar compensado con medicación no se lo puede dejar sin cobertura”.